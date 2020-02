Idén jött volna a világvégés sorozat, de kihajították a főszereplőt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Kirakták a főszereplő Barry Keoghant (Dunkirk, Csernobil) a tervek szerint 2020 második felében érkező, Y: Az utolsó férfi című sorozatból, írja a Collider. Keoghan az egyetlen, akitől megszabadult az FX csatorna.

A Y: Az utolsó férfi Brian K. Vaughan és Pia Guerra képregénysorozata, ami egy olyan világot mutat be, ahol egy járvány kiirtotta a férfiakat. Egyet kivéve, a főszereplő Yorickot, akit Keoghan alakított volna. Ő, és az Ampersand nevű csuklyásmajma a két hím a földön, rajtuk kívül csak és kizárólag nők uralják a világot. A sorozatban a főszereplőn kívül olyanok tűnnek fel, mint Diane Lane, Imogen Poots, vagy Amber Tamblyn.

A hír azért is érdekes, mert a képregénysorozatot már hosszú évek óta szeretnék feldolgozni, még 2007-ben mi is írtunk arról, hogy Shia Lebeouf lehet a főszereplője a "nemsokára érkező" filmnek. A film aztán semmilyen formában nem érkezett, bezzeg a sorozat már sínen volt. Amíg 2019 nyarán ki nem hajították az executive producereket, Aïda Mashaka Croalt and Michael Greent, akik helyett a The Killinget is vezető Eliza Clarkot bízták meg a feladattal.

Arra egyelőre nem adott senki magyarázatot, hogy miért kellett Keoghannak távoznia. A színész egyébként idén egy Marvel-filmben, a The Eternalsban is fog szerepelni.

A sorozat eredeti premierdátuma 2020 második fele volt, de a pletykák szerint ez tolódhat.