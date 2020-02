A műsor, amiben Berényi Miklós bagolyjelmezben kántál Rammsteint

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Kezdjük a jó hírrel: nincs az a Chanel koktélruha és 43-as Louboutin tűsarkú, amiben Majka szarabbul nézne ki, mint a Nicsak, ki vagyok – A rejtélyek arénája (leánykori nevén Álarcos énekes) első adásában rákényszerített, "Ahogy Pitbull elképzeli a mexikói drogbáró-egyenruhát" szettnél. A női ruha egyébként úgy került elő, hogy Majoros Péter jövő héten három órán át abban fog zsűrizni a TV2 új showműsorában, mert tett egy elhamarkodott ígéretet: ha a kék Szörnyecske, oppardon, Szőrmók jelmezben Vajna Tímea lesz, akkor ő a következő adást női ruhában vezeti. Ő volt, amit Majka egy "ezt nem hiszem el bazdmeg"-gel konstatált.

Bugyi nem lehet rajtad!

– mondta Vajna Tímea kezében a kék, szőrös fejdísszel, miközben Tilla, a műsorvezető, valamint Ganxsta, Judy, Kajdi Csaba, Ábel Anita és Hajós András folyamatosan röhögött, és félmondatos, bennfentes poénokkal szórakoztatta egymást a picsányi színpadon. És még mielőtt megkérdezné valaki, nem, ez nem a TÁP színház kísérleti előadása volt a Jurányiban, hanem a TV2 180 perces szuperprodukciója. Pedig, esküszöm, egy háromfelvonásos, harsány, túljátszott, maníros tragikomédiaként jobban megállta volna a helyét.

11 Galéria: Nicsak, ki vagyok

A rém hosszú című műsor tulajdonképpen az RTL Klubon vele egyidőben, de kíméletesen rövid, 90 perces hosszban látható Álarcos énekes parafrázisa (hogy ne mindig a nyúlás szót emlegessük egy TV2-es produkció esetén), azaz X számú Ismert Ember (sportolótól a valóságshow-celebig) gondosan kimunkált maszkot-jelmezt magára öltve énekel, Y számú Ismert Ember meg a közönség bevonásával igyekszik kitalálni, hogy ki van a maszk mögött. Az RTL-nél hetente egy versenyzőről hull le a maszk, a TV2-nél háromról, az RTL-nél négy "nyomozó" tippelget, a TV2-nél két, háromfős csapat. Az RTL dél-koreai formátumot vett, a TV2 egy azt részben lelopó románt, majd abból kihajítottak mindent, amitől más lett, mint az eredeti, mintha büszkén felvállalnák, hogy már megint nem volt egy önálló kreatív gondolatuk sem (lásd Piramis - A Fal hisztériát).

Persze a nézőt nem érdekli az ilyesmi, ha két maszkos énekeses műsort tolnak a képébe, azt fogja választani, ami leginkább leköti.

(Ebben az esetben meg leginkább a Netflixet, gondolom.) A TV2 műsorának az a legnagyobb baja, hogy repetitív. Egy adásban négy előadójuk van, akik közül három esik ki, úgy, hogy először négyen énekelnek, aztán hárman, végül ketten - pont olyan idegesítően unalmas, mint egy X-Faktor döntő, amiben három énekes lép színpadra a parasztvakításként a műsorba pakolt élő fellépések és visszatérő énekesek mellett. Ebben a maszkos hülyéskedésben pont az a truváj, hogy bejön a súlyemelő világbajnok csillámpóninak beöltöztetve, elbénázza a nótát, tippelgetsz, aztán hazamegy. Minek háromszor behozni? Az RTL műsorában is többször énekel egy-egy maszkos delikvens, de legalább hetente csak egyszer, és ha elég érdekes a produkció, szívesen vár az ember egy hetet rá.

Az első kört az RTL nyerte Az Álarcos énekes két hete vasárnap debütált, elég acélos, 28 százalék feletti közönségaránnyal mind a 18-49-es kereskedelmi korcsoportban, mind a teljes lakosságban. Múlt vasárnap aztán jött a TV2 műsora is, és ugyan egy 90 perces műsorszámot nem nagyon van értelme összevetni egy háromórással, mi megtesszük. Az Álarcos énekes 18-49-ben 420 780 ember érdekelt 23,5 százalékos közönségarány mellett, míg a Nincsak, ki vagyok 315 000 embert kötött le, 18,4 százalékos közönségaránnyal. Ha csak azt a másfél órát nézzük, amiben a két produkció egymás ellen ment, a Nicsak, ki vagyok a tévénézők 14,9 százalékát érdekelte az RTL 23,5 százalékéval szemben. A teljes lakosságban is nyert a piacvezető RTL Klub: 1 070 431 nézőre és 22,5%-ra a TV2 855 492 nézőt és 19,6 százalékot tudott felvonultatni a műsorszámok egészét tekintve és csak 16,6 százalékot szemtől szemben.

Ez a rétestészta-effektus pedig leginkább annak köszönhető, hogy a Nicsak, ki vagyok alkotói nem találják el az arányokat, és a műsor egyszerűen fejnehéz lett. Ha lenne rá három órám, nekiállnék stopperrel lemérni, hogy mennyi idő megy el a zsűritagok kínlódásával, beszólongatásaival, egotripjeivel, de így tippre a 180 perces játékidőből úgy 110. És nem az a baj, hogy aktívak, inkább az, hogy miközben a produkció vagy annak felvezetése megy (azzal a rémesen humortalan narrációval), ők leginkább csak ülnek, és nem csinálnak semmit, a tippelgetés, találgatás fázisa csak utána jön, kábé ugyanazt a receptet követve (adásonként kilencszer). Egy nóvum azért akadt, a háromórás műsor alatt nem volt egy csapattag sem, tán, aki ne tett volna megjegyzést a műsor hosszára, ne jelezte volna, hogy éhes vagy szomjas, és ne jelentette volna ki, hogy ő már menne haza, ne szarakodjanak már.

11 Galéria: Nicsak, ki vagyok

A menet: A két csapat tagjai egymás szavába vágva dobnak be neveket, majd vetik el őket, valaki beszól a másik csapatnak, Tilla ezt kommentálja, mint egy sportriporter, jön egy riposzt, majd egy újabb pikírt beszólás, és mindenki röhög. Minden körben akad valaki, aki bődületes baromságot mond, Hajósról üvölt, hogy nem akar ebben a balettben ugrálni, Ábel Anita és Kajdi Csaba (aki nagy találmány, megosztó, és kicsit gonosz is, de pont ezért működik, azaz őt sikerült az internetről a tévébe integrálni, míg Dancsó továbbra is csak szenved az RTL műsorában) lubickolnak a szerepükben, Majka hol komolyan veszi, és igyekszik kicsit összerántani a dolgot, hol meg röhög, vagy felelőtlen ígéreteket tesz, Judynak két óra kellett, hogy felvegye a tempót, Ganxsta meg csak ott ül, és Hajóshoz hasonlóan szarik a farmra, de annyira, hogy Demjén Rózsi helyett Demjén Rózsefet mondott tán, amire Hajós egy remek bazdmeggel reagált. És ezen utána öt percig röhögött mindenki.

A műsor kiállítása pont olyan, mint amikor a sok szereplő gázsija elviszi a pénzt, és már nem nagyon marad másra.

A színpadkép színei és grafikai elemei köszönő viszonyban sincsenek a főcím húszas évekre hajazó, legutóbb a Bank című műsorukban használt arculati elemeivel és színeivel, a jelmezek és maszkok nem túl kidolgozottak és/vagy fantáziadúsak, az űrhajós esetében meg egyenesen balesetveszélyesek is, hiszen Jolly úgy kapkodott levegőért benne, hogy majdnem leszaggatta magáról még idő előtt. Arról nem is beszélve, hogy ha ilyen űrhajósnak öltöztetjük a gyereket az iskolai farsangon, jó ha félreteszünk egy komolyabb összeget terápiára, amivel a gúnyolódás okozta traumát kigyógyítják belőle.

Azt viszont el kell ismerni, hogy a Nicsak, ki vagyok a húbazdmeg faktorban egyelőre jobban áll: ha valaki nekem azt mondja fél éve, hogy a Barátok közt Berényi Miklósa, azaz Szőke Zoltán bagolyjelmezben fog Rammsteint kántálni a TV2-n, körberöhögöm, és tessék, megtörtént. Ahogy az is, hogy Vajna Tímea szőrmókjelmezben cukiskodott néhai férje tévéjében (aminek öröklésével kapcsolatban még mindig nem látunk tisztán, de mintha nem lenne köze hozzá), és ugyan Ábel Anita elsőre levágta, hogy ő van a maszk mögött, de mindenki hülyének nézte, köztük Majka is, aki ezért elég nagy árat fizet jövő héten. A tippelgetés során egyébként feltűnő volt, hogy az RTL műsorában elhangzott nevek hogy visszaköszöntek a TV2-n is, Mádai Vivient, Iszak Esztert, Dukai Reginát és Hargitai Beát mindkét műsorban látni vélték – a legviccesebb az volt, amikor Tilla a Hargitai Bea-tipp után finoman jelezte, hogy ő nemigen lehet az Oktopuszi (ez a neve a jelmeznek, nem vicc), mert épp akkor derült ki, hogy ő az Alien az RTL-en.

Ez a műsor olyan, mintha azt néznénk, ahogy egy vidám társaság egy házibuliban egy tévéműsort kommentál, és remekül el is vannak egymással, csak éppen azt felejtik el, hogy a dolguk a közönség és nem saját maguk szórakoztatása. Jó, ezt a műsort nem lehet és nem is szabad komolyan venni, erre a legjobb példa, amikor Majka Kövér Lászlót vizionálta az űrhajósjelmez mögé. A klipet azért érdemes végignézni, mert pontosan illusztrálja, a fentieket, közel nyolc percig tart, és a vége két név - ezt simán lezavarhatták volna 3 perc alatt, ha a hat ítész nem egymás szórakoztatásával lenne elfoglalva.