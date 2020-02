A Netflix már a saját tartalmait is újrahasznosítja

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az I Am Not Okay with This című tinikomédiában első blikkre minden megvan, aminek egy modern, menő, fiatal generációt megcélzó sorozatban lennie kell.

Fura, saját magukkal/testükkel/vágyaikkal/környezetükkel/szüleikkel/pubertással nagyon nem békülő szereplők,

kurrens témák,

szupererő mint a lelki problémák metaforája,

tiniszerelem,

menő soundtrack,

és így tovább, megfűszerezve pár jobb beszólással és néhány káromkodással.

Nyomokban van benne Stranger Things (az alkotók ott voltak producerek legutóbb), The End of the F***ing World és egy kis Euphoria (HBO), a szereplők között ott van Sophia Lillis (Az 2), Wyatt Oleff (ő volt a fiatal Peter Quill a Galaxis őrzőiben), Sofia Bryant (Zsaruvér, A férkem védelmében), Richard Ellis (Veronica Mars), Kathleen Rose Perkins (Holtodiglan) és Aidan Wojtak-Hissong (Falling Skies). Bemutató február 26.