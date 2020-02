Éles kanyarral veszi be a közmédia a német merényletből a migránsozásig vezető utat

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Alig több mint négy hónap telt el azután, hogy Halléban egy német férfi kezdett el lövöldözni egy zsinagógánál és egy döner-kebabosnál. Akkor két ember halt meg. Szerda este egy 43 éves német férfi 10 embert gyilkolt meg, majd magát is megölte a Frankfurt melletti Hanauban. A gyilkos hitt az összeesküvés-elméletekben, illetve gyűlölte a bevándorlókat, 10 áldozatából kilencen bevándorlók vagy bevándorlók leszármazottai voltak. A támadó több helyen is tüzet nyitott, a Süddeutsche Zeitung beszámolója szerint direkt nézett ki olyan helyszíneket, ahol bevándorlók vannak.

A merényletről péntek reggeli adásaiban a közmédia is beszámolt, a Kossuth Rádió reggeli adásába és az M1 Ma Reggel című műsorába is vendégeket hívtak, hogy megfejtsék a merénylettel kapcsolatos kérdéseket. A Kossuth Jó reggelt, Magyarország című adásának kb. felénél tértek rá a merényletre. Itt először Volf-Nagy Tünde berlini tudósító elmondta, hogy az elkövetőnek semmilyen bűnlajstroma nem volt, sőt, sportlövő is volt, az pedig,

Hogy miért követte el, az egyértelműen kiderül két videóból és egy levélből amit a lakásán találtak, amelyben világossá teszi hogy rasszista szélsőjobboldali idegengyűlölet volt a motivációja. Azt is írta ebben a levélben, hogy el kell pusztítani azokat a népeket, akiket nem lehet Németországból más módon eltávolítani. (...) valamennyi áldozatnak migrációs háttere van.

Ezt követően azonban erősödni kezdenek a kijelentések, egyből a stúdióba kapcsolnak, ahol a műsorvezető már várja vendégével, Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértővel, hogy megfejtsék: ha a merényletnek rasszizmus az oka, akkor mi a rasszizmus oka? A válasz egyből jön Kis-Benedektől, miszerint

Hát az a másfél millió ember, aki bement annak idején engedéllyel vagy engedély nélkül Németországba, ez kiváltott egy reakciót a másik oldalról, nevezetesen a szélsőséges pártokéból.

Majd kifejezi sajnálatát amiatt, hogy európaiak is vannak az áldozatok között. Ezután elgondolkozik azon, hogy a támadó nyilván nem lehetett "teljesen komplett", hiszen hitt az "amerikai összeesküvésekben", de sok ideje nem marad Kis-Benedeknek ezen agyalni: a műsorvezető ugyanis egy gondolkodó német állampolgár szerepébe helyezve magát felteszi az égető kérdést a bevándorolt emberekről:

Na, de kik ők? Idejönnek és több pénzt kapnak egy hónapban, mint mondjuk én, aki több éve dolgozom és tisztességesen végzem a munkámat. Vagy az is lehet, hogy én már több évet ledolgoztam és nem kapok ugyanannyi nyugdíjat, mint ezek az emberek. (...) Vagy mit mondjon az a középkorú nő, akit kitettek az önkormányzati lakásokból azért, hogy ezeknek az embereknek odaadják? Ez azt a tapasztalatot hozta a németeknek - nem vagyok én szélsőjobboldali -, de hát igazságtalan, ami történik.

A szakértő szerint pontosan ez erősíti a másik oldalban a gondolatokat. Érdekesnek tartják emellett azt is, hogy nemcsak Németország keleti részén, de már Nyugaton is felütötte a fejét a hasonló bevándorlás-ellenes, radikális gondolkodás. Felmerül például az is Kis-Benedek részéről, hogy hogyan kaphatott a férfi fegyvert, meg hát észre lehetett volna venni, hogy bolond. De a racionalitás talaját itt nem hagyja annyiban a műsorvezető, filozófiai síkokra tereli a párbeszédet:

Ez azért fantasztikus, nem? Hogy nem teljesen tiszta az elme, de valamilyen erkölcsi tisztánlátás azért mégiscsak volt, hogy tudta, hogy bűnt követ el. (...) És hogy maga ellen is fordította utána a fegyvert.

Kiss-Benedek a fantasztikus filozófiai-erkölcsi magasságot védekezési reflexnek nevezi, majd a hatóság és a társadalom lehetséges prevencióit hozza fel. Erre azonban a műsorvezető egy magaslabdával visszakanyarodik a konklúzió levonáshoz:

Ha kialakul egyfajta feszültség a társadalomban, akkor azt ugyanúgy kezelni kell, mintha olyan emberekben történik ilyesmi, akik orvosi segítségre szorulnak. De itt nem arról van szó, a feszültség a társadalomban létezik egészséges emberek között is.

Ezután arról beszélnek, hogy ez így is van, de szerintük ez politikai feladat és a politikusokat lehet ebben hibáztatni. Dupla csavarral nem is akárhova jut ezután a műsorvezető, hanem teljesen új univerzumok síkjára és tanulságok garmadára: szerinte sokat tárgyalnak a politikusok, akik meg akarják emelni a migrációra fordított összegeket, de mégis

Mire fordítódik ez a pénz? Arra, hogy támogassák a "migránsokat".

Fogja-e ez növelni ezután a társadalom feszültségeit? Persze

A "tudjuk, hogy kik" az EU-ban mit lépnek erre? Deradikalizációs programokat akarnak és több pénzt adnak azoknak, akik vállalják az emberek befogadását

Na, de ki ad a határvédelemre? Nem tudják

De nem a Kossuth Rádió fejtegetése volt péntek reggel az egyetlen meghökkentő adás. A Mérce írt arról, hogy a rádió mai narratívája mellett a magyar közmédia tévécsatornájában, az M1 pénteki műsorában is volt szó a merényletről - itt is a bevándorlást tették felelőssé. A műsor hasonlóan Volf-Nagy tudósításával kezdődött, majd elindult a reggeli beszélgetés, aminek a vendége Földi László volt, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója. Ők már egyből a közepébe csapnak feltéve a kérdést: "A politika felelősségét nem kell vizsgálni?". A válasz természetesen az, hogy de hiszen

Németországban egy rejtett polgárháború zajlik, aminek nemcsak az a tünete, hogy előfordulnak ilyen esetek mindkét oldalról. A dzsihadisták is támadnak, mint tudjuk az információkat, és úgy tűnik, hogy az önvédelmi reakcióra épülő emberek is elkövetik ugyanezt.

Ezt a helyzetet Földi szerint maga a német politika teremtette meg 2015-ben, ami miatt a mai napig vannak "törvényen kívüliek" Németországban.

Azokat miért nem próbálják meg elzárni a társadalomtól, akik illegálisan vannak egy országban? Az, hogy a szélsőségnek nevezett önvédelmi reflex megjelent Németországban, annak az az oka, hogy a normális világukat tönkretették.

Ezután beszélnek a bevándorló-nepper, "migránsokat az egész országban szétterítő" politikusokról, akik a nem dolgozó, németül nem beszélő emberekkel szétverték az ott élők normális mindennapjait. Márpedig Földi szerint az itt a baj, hogy

Akik ezt nem akarják, azok tulajdonképpen fasisztának minősülnek ahelyett, hogy azt mondanánk róluk, hogy a normalizmus hívei.

A műsor maradék részében megoldják azt, amit már a Kossuth Rádión megfejtettek: a politika tönkreteszi a társadalmat, "azonnal lecsap és terroristát kiált" ahelyett, hogy egy szebb világot teremtenének. Legalábbis szerintük ez a helyzet.