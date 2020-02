Fidesz-közeli médiamunkások indítanak új lapot Pécsen a kiegyensúlyozottság érdekében

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Pécs Aktuál néven indított hírmagazint több Fideszhez köthető médamunkás Pécsen,írja a szabadpecs.hu.

A P1 Media Group Zrt. által indított újság beköszönőjében a szerkesztők azt ígérik, hogy a tisztesség, a sokszínűség és az egyensúly jellemzi majd a munkájukat, és hogy minden politikai oldalhoz kívánnak majd szólni.

Úgy tűnik azonban, hogy a sokszínűség elve a lap vezetőinek kiválasztása során kevésbé érvényesült, a Szabad Pécs arról ír, hogy a hírmagazin legfontosabb emberei korábban Fideszhez köthető cégeknél dolgoztak. A hírmagazin főszerkesztője a fideszes PécsMa.hu-nak és a Pécsi Híreknek, valamint Pécs Televíziónak is dolgozott. A lap kreatív munkatársa, Kapitány Gergely korábban is és jelenleg is a fideszes médiaalapítványhoz, a KESMA-csoporthoz tartozó Szeged Ma főszerkesztője. A Szabad Pécs szerint Kapitány egyébként a korábbi pécsi polgármester, Páva Zsolt kampány-tanácsadójaként is dolgozott, és 2010 után éveken át állt kapcsolatban külsős tanácsadói szerződéssel pécsi fideszes politikusokkal, a pécsi önkormányzattal és önkormányzati cégekkel. A lapot működtető cég tulajdonosa, Fodor-Petrov József az Andy Vajnával is bizniszelő pécsi Rádió 1-hez is köthető, írja a Szabad Pécs.

A lap beharangozó szövegében azt írják, a város sokszínűsége miatt vissza karnak térni ahhoz a

mára már szinte elfeledett hagyományhoz, miszerint egy lap feladata a tárgyilagos, korrekt, kiegyensúlyozott, tisztességes tájékoztatás.

Az egész szöveg itt olvasható el.