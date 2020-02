Reese Witherspoon pszichothriller-sorozata izgalmas előzetest kapott

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Little Fires Everywhere a Hulu soron következő nagy durranása, és nemcsak azért, mert az alapjául szolgáló, 2017-es regényt állítólag minden nagy streamingplatform kinézte magának, hanem azért is, mert az a Reese Witherspoon a gyártója, főszereplője és executive producere, aki három év alatt kvázi tévés nagyasszonnyá avanzsált. Egy sorozata, a The Morning Show az Apple TV+ zászlóshajója és (eddig) legértékesebb tartalma, de forgatott nekik egy másikat, a Truth Be Told című krimit; a Hatalmas kis hazugságok első évada az HBO-n aratott nagy sikert (és a második sem volt annyira tré); a Hulunak pedig leforgatta a Little Fires Everywhere-t.

Előkészületben van a From Scratch című romantikus sorozata a Netflixnél, a Daisy Jones & The Six című zenés drámasorozata az Amazonnál, a The Morning Show második évadát már forgatja az Apple TV+-nak, emellett a Doktor Szöszi 3 főszereplőjeként lát munkához hamarosan, az év második felére van még két filmes főszerepe, és négy (filmes) produceri munkája.

A Little Fires Everywhere egy csendes kertváros életét felforgató anya-lánya párosról és a szomszéd családról szól. Kerry Washington a felforgató, Witherspoon és Joshua Jackson a felszínen tökéletes házaspár, akiket alaposan kizökkent a kerékvágásból.