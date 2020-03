Taika Waititi a nácik után Charlie és a csokigyárat fog rendezni

Taika Waititi és a Netflix szerződést kötöttek, úgy néz ki, hogy a színész-rendező Waititi két animációs Charlie és a csokigyárat is rendez majd a streaming-szolgáltatónak, írja a Variety.

Taika Waititi előző filmje, a Jojo nyuszi nemrég nyerte meg a legjobb adaptált forgatókönyveknek járó díjat, illetve jelölték a legjobb film kategóriájában is. A Jojoban nemcsak rendezőként dolgozott Waititi, ő játszotta az egyik szereplőt is (történetesen Hitlert). Az pár napja kiderült, hogy színészként biztosan visszatér egy öngyilkos szekta vezetőjét alakítva, de most már az is biztos, hogy rendezőként is újra dolgozni fog az új-zélandi filmes.

A Netflix két filmjéből az egyik a Charlie és a csokigyár világát idézi majd újra, míg a másik kifejezetten a csokigyár ismert karaktereire, az Oompa Loompákra fókuszál majd. Mármint azokra a kis manókra, akik az 1971-es Willy Wonka és a csokoládégyárban, illetve a 2005-ös Charlie és a csokigyárban is szerettek énekelni, még akkor is, ha gyerekek csokiban fulladoztak vagy felfúvódtak:

Az új Charlie és a csokigyárakat Waititi írja és rendezi majd, sőt, a film producere is lesz. Az új filmek nem a már adaptált 1971-es és 2005-ös vonalhoz nyúlnak majd, hanem egészen vissza az 1964-es Roald Dahl-regényhez, a Charlie and the chocolate factory-hoz, vagy ahogy magyarra fordították, a Karcsi és a csokigyárhoz. A Netflix célja 2020-ra, hogy bővítse a családi animációs filmek kínálatát, a Charlie (Karcsi) és a csokigyár projektbe is ezért kezdtek bele.