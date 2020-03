Vége A Dalnak, új nemzeti slágerünk a félredugásról szól

Nem is olyan nagy baj, hogy Rácz Gergő és Orsovai Reni Mostantól című száma nem indulhat el az Eurovíziós Dalversenyen. Feltételezve, hogy írnak neki egy jó angol szöveget és Gergő stylistját/fodrászát soha többé nem engedik a közelébe (senki közelébe), A Dal 20020 nyertes nótája nem élne meg a modern poppiacon - mondom ezt blindre, hiszen gőzöm sincs, milyen előadók, milyen szerzeménnyel lépnek fel a rotterdami gálán május közepén. (Mármint a mai állás szerint, mert simám benne van a pakliban, hogy a koronavírus-járvány miatt elmarad az egész.)

A Dal 2020 viszont nem a magyar eurovíziós előadót kereste, hanem egy olyan nótát, amit ki lehet nevezni az Év Slágerének, amire majd együtt dobban a magyar szív, mert az MTVA-nak valamiért már büdös az Eurovízió. A Mostantól sajnos nem ez a dal, ahogy általában nem azok szoktak azzá lenni, amiket arra kijelölnek,

bár A Dal nézettségét tekintetbe véve a Mostantól hamarabb lesz underground himnusz, mint nagy nyári sláger.

A műsorral egyébként majdnem mindenki jól járt: a nyertes dal két előadója összesen 75 millió forintos nyereménnyel mehet haza, amit koncertezésre, lemezfelvételre, és önmaguk reklámozására folytathatnak - utóbbit szigorúan a Petőfi rádióban lehet elkölteni, hol másutt - és a VOLT és Strand fesztiválokon már tuti fellépők. Ami abban az esetben, ha csak erre a műsorra összeállt duóról van szó, mint most (az egykori Rising Star-énekes Orsovai Reninek van saját zenekara a Nene, amivel A Dalban idén is szerepelt, sőt, döntőbe is jutott) kifejezetten nagy szívás is lehet, mert kábé négy hónapjuk van egy normális koncertprogramot megírni és begyakorolni.

Jól járt a zsűri, amiben Vincze Lilla az ezotertikus vonal mentén hordott össze hetet-havat - egy tanulmány volt nézni a versenyzők arcát, ahogy igyekeztek visszatartani a röhögést, miközben azt igyekeztek dekódolni, hogy vajon az univerzumban ki a tököm figyelt fel a Fatal Error nevű tinglitangli rockzenekarra, és azt, hogy a nyertes nóta mitől spirituális varázslat, hiszen a szövege arról szól, hogy a fiú megcsalta a lányt, majd lebukott, és azzal igyekszik visszasírni magát, hogy ez (mármint a félredugás) neki is éppúgy fájt, mint a lánynak, sőt, eleve nem tehet róla, mert elcsábította egy szirén.

Biztos ezzel megalázlak // De ne tévesszen meg a látszat

Nem én kezdtem, levadásztak // Nem szerettem egy percre sem

Esküszöm, most befejeztem // Visszaírok, hogy ne keressen

Nehogy ez a botlásom // Valamit is elrontson

Veszekedj, kiabálj, valamit mondj // Ezt iszonyúan sajnálom

De azt fontos tisztáznom // Hogy ami neked is, az nekem is ugyanúgy fáj

Nagy Feró a műsort szégyentelen önpromóra használta, Pély Barna viszont még ehhez is idétlen volt, pedig az induláskor, ha valaki megkérdezte volna tőlem, melyik zsűritag beválogatásával értek egyet, ő lett volna, akit mondok. Apáti Bence, akit az MTI "táncművész-publicista, az Operettszínház balettigazgatója"-ként emleget, sem első bálozó a zsűriasztal mögött, a Kismenők című TV2-s produkcióban már belekóstolt az intézményesített és mozgóképesített tehetségkutatásba, de ehhez képest is vérprofinak tűnt a többiek mellett: összeszedett, világos érvek mentén felépített indoklásai felfelé lógtak ki az elmebajból, amit a Pinokkió és a Terminátor szerelemgyerekére kísértetiesen emlékeztető Freddie vezetett, kissé darabosan. Szegény Rókusfalvy Lilire hiába adtak 15 centi magas sarkú topánt, így is akkora volt csak a szép szál Freddie mellett, mint egy kutya ülve.

És jól járt minden olyan induló is, aki bekerült az élő adásba, mert legalább megmutathatták magukat - a Tortuga zenekar tornacipős rockjára 220 000 nézőt összeszedi a való világban úgy is nagy eredmény lenne (sőt), hogy ebből 208 000 49 év felett van (18-49-ben a múlt heti adás kb. 10 ezer nézőt érdekelt, az idei kiadás nézettsége történelmi mélységbe zuhant).

És ha már itt tartunk, a nézők azok, akik viszont kifejezetten szarul jártak ezzel az egésszel, mert konkrétan hülyére vannak véve.

A Dal ugyanis egy soha nem létezett, életképtelen műsor, amit formátumnak nevezni elég meredek lenne, ugyanis annak idején direkt az Eurovíziós Dalversenyre hozták létre, és minden műsorelemem a gálát szolgálta ki. Ezért volt a háromperces dalhossz, a playbackkényszer, az előadók korlátozott száma, és még pár kitétel, melyek egy nem Eurovízióhoz láncolt műsor esetében értelmetlenek.

Hiába változtattak pár szabályon és cserélték le a zsűrit olyanra, aminek tagjai ha a mai, modern zenétől olyan messze is vannak, mint Bayer Zsolt a gendersemleges mosdók bevezetésétől, de legalább láttak már popzenészt, és nem rühellik őket. A döntőbe jutott szerzemények közül a nyertes mellett a Turbo Iránytűje emelkedett ki, ha rajtam múlik, ők nyerik a műsort, de nem rajtam múlt. A legjobb nyolc között kiesett Fatal Error, Takács Nikolas, Tortuga és a Kóbor Zsóka-Polgár Patrik-duó közül a korábbi X-Faktor döntős Takács dalát én szívesebben a döntőben láttam volna, mint a tök semmilyen Nene zenekart, ahol egyébként Ember Márk is nyerhetett volna, csak el kéne magyarázni az ifjú színészembernek, hogy a dalverseny nem egyenlő a színházzal, elég a kis gesztus is, látja azt a kamera, az a dolga.

Az, hogy a köztévé úgy dönt, nem indul el az Eurovízión, az az ő dolga, még tán azt a hivatalos érvelést is elfogadnám, hogy sokba kerül, ha közben nem szórnának el egy szakajtónyi pénzt egy olyan műsorra, amivel eleve a saját vonzáskörükbe tartozó tévét, rádiót és fesztiválokat tolnák szégyentelenül. Sokkal egyszerűbb lett volna bejelenteni, hogy nem lesz válogató, mert a lakosságot kurvára nem érdekli ez az egész, a felesleges pénzkidobás helyett meg majd kiküldjük az éves YouTube-slágerlista első helyezettjét (mármint az első olyat, amelyik megfelel a feltételeknek), oszt csókolom.

Tessék, spóroltam az MTVA-nak pár száz milliót, és még csak dél van.

Ja, és még valami: népszerű teória, hogy az MTVA azért nem indít magyar előadót idén, mert ha netán megnyernénk, valószínűleg belegebednénk a rendezésbe, az full kamu, ilyen indulókkal a büdös életbe nem nyernék semmit.

(Borítókép: A Dal 2020 televíziós show-műsor döntőjének résztvevői 2020. március 7-én. Fotó: Mónus Márton / MTI)