Ha nem old meg a rendőrség egy kihűlt ügyet, akkor majd egy kislány fogja

Amerikában nem ritkák a megoldatlan, úgynevezett kihűlt akták, amiknek valahogy soha senki nem járt a végére. Mi lesz egy '88-as esettel, ha a rendőrség évtizedek alatt sem oldja meg? A Home Before Darkban például egy kislány indul el végül megoldani azt, amivel a hatóságok már rég lyukra futottak.

A Home Before Dark az Apple TV+ egyik új sorozata. A történet szerint Hilde apukája riporter, így a szülő munkáján fellelkesülve Hilde is kedvet kap a nyomozás világához, ahhoz, hogy apukájához hasonlóan ő is ügyeket göngyölítsen fel. A gyermeki szerepjáték végül persze nem várt fordulatot vesz, Hilde egy igazi, 1988-as eltűnés ügyében kezd el nyomozni. Az eltűnt, Richie Fife Ginny apukájának gyerekkori legjobb barátja volt, ezért dönt úgy a kislány, hogy megoldja a rejtélyt.

A Home Before Dark részeit három különböző rendező kezébe adták, Rosemary Rodriguez (aki Walking Dead-részeket is rendezett), Kat Candler és Jon M. Chu (Szeményvesztők 2.) is készít belőle epizódokat. A kislány főszerepét a The Turning című horrorban is játszó Brooklynn Prince alakítja.

A sorozat április 3-án jelenik meg.