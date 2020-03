Nicole Kidman megint kétségbeesett nő lesz az HBO-n

Tudhattad volna címmel érkezik az HBO-ra a Jean Hanff Korelitz You Should Have Known című regénye alapján készített minisorozat az Emmy-, Oscar-, és Golden Globe-díjas Nicole Kidmannel (legiutóbb dettó az HBO-n láthattuk, a Hatalmas kis hazugságok című sorozat második évadában) és az Emmy-jelölt Hugh Granttal a főszerepben.

A sorozat alkotója és írója David E. Kelley (Ally McBeal, Boston Legal, Hatalmas kis hazugságok, Goliath, Mr. Mercedes), a műfaj krimi, a sztori kábé annyi, hogy van egy tehetős házaspár, Grace és Jonathan Fraser (Kidman és Grant), de egy erőszakos haláleset, és annak következményei (rájövés mindenféle kellemetlen dologra) teljesen szétrombolják a családi idillt. Grace egy egyre súlyosabb, a nyilvánosság előtt zajló katasztrófa közepén találja magát, és minden lelkierejére szüksége van, hogy új életet teremthessen a gyermekének és az egész családjának.

További szereplők: Edgar Ramirez (American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, Carlos); Ismael Cruz Cordova (Berlini küldetés, Ray Donovan); Lily Rabe (Amerikai Horror Story); Noah Jupe (Hang nélkül 2) mint Henry Fraser; Sofie Gråbøl (Gentleman Jack, Fortitude) és Donald Sutherland (sok minden) is. Bemutató május.