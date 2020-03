Sem az RTL, sem a TV2 nem fújta még le realityműsorainak külföldi forgatását

Két valóságshow-t is érinthet a koronavírus-járvány: az RTL Survivorját és a TV2 Ázsia Expressz című utazós realityjét. Közös bennük, hogy távoli, egzotikus helyszíneken játszódnak, jelen esetben pedig még az is, hogy mindkettő ellátogat a Fülöp-szigetekre is. A Survivor ott forogna idén, ahol az előző két évad, a Caramoan-félszigeten, Gota üdülőfalu környékén, itt van ugyanis a világon nemzetközi Survivor-forgatásra berendezkedett három gyártóközpont közül az egyik (de az amerikaiak is itt forgatták 2012-ben és 2013-ban a Survivor 25. és 26. évadát).

Gota és környéke azért olyan kedvelt a realitygyártók körében, mert a táj valóban lélegzetállítóan szép. Amint kijut az ember a falu öbléből, bármerre néz, kisebb-nagyobb szigeteket lát, zöld dzsungelt és meredek sziklafalakat, köztük zöldeskék vízzel. A sok sziget viszont nem azt jelenti, hogy a forgatásra alkalmas helyszínek száma végtelen, jó, ha hat-hét olyan kisebb sziget akad, ahol lehet realityt forgatni, azaz, ahol a törzsek lakhatnak, és további nyolc-tíz sziget van, ahol a különböző sorversenyeket fel lehet venni. Ráadásul egyszerre nem egy, hanem két-három ország szokott itt forgatni.

Az Ázsia Expressz más típusú műsor, egy Amazing Race-klón, amiben egy-két országon át versenyeznek egymással celebpárok. Alapvetően egy flúgos futamról van szó, A pontból kell B pontba eljutni, és minden szakaszon van egy-két feladat, amit teljesíteni kell. Míg a Survivornál az, hogy egy helyben ülnek, akár a forgatás túlélését is jelentheti ebben az esetben, az Ázsia Expressz versenyzői keresztül-kasul bejárják a Fülöp-szigeteket, és ha minden igaz, Indonéziát is. Márpedig egy járvány esetén a hatóságokat annál jobban semmi nem aggasztja, mint egy felügyelet nélkül az országban kódorgó forgatócsoport, hát még ha ez a forgatócsoport 11-12 párt és az őket követő stábokat jelenti.

A két forgatás április végén kezdődne, ami a vírus terjedését látva meglehetősen valószínűtlen időpontnak tűnik: a Fülöp-szigetekre való belépést követően ugyan egyelőre nem kell a magyaroknak karanténba vonulniuk, de ez bármelyik pillanatban megváltozhat. Egy Manilában élő magyar szerint a nagyobb problémát – mármint a forgatócsoportok szempontjából – az jelenti, hogy

a Fülöp-szigeteken sorra zárják le a nagyvárosokat, sőt egész tartományokat is, gyakorlatilag megszűnt a repülős és a hajós közlekedés az országon belül, sőt a közúti is a városon kívülre és onnan be. Kijárási tilalom van este 8-tól kora reggelig, nappal pedig csak az mehet utcára, akinek halaszthatatlan dolga van.

Az RTL Magyarországot és a TV2-t is megkérdeztük a forgatásokkal kapcsolatban, a válaszokat kérésüknek megfelelően, változtatás nélkül közöljük.

RTL

Az RTL Magyarország számára alapvető fontosságú a munkavállalói egészségének védelme, a műsor- és hírszolgáltatás folyamatos biztosítása, így már a kormányrendelet kihirdetése előtt óvintézkedéseket vezetett be a használatában lévő ingatlanokban. Ez jelenti a dolgozók folyamatos tájékoztatását, a figyelemfelhívást, amely kiterjed a fertőzés megelőzés lehetőségeinek és a betegség kezdeti tüneteinek megismertetésére is. Hangsúlyt helyez a higiéniai szabályok betartására; a nagy forgalmú, közös terekben kialakított kézfertőtlenítő állomások, fertőtlenítő hatású tisztítószerek mosdókban való elhelyezésével. A szervezet felkészült, a külföldi szakmai utak elhalasztásra kerültek, a munkavállalók számára orvosi vizsgálat biztosított.

A 100 fő alatti hazai forgatások, felvételek munkálatai üzemszerűen haladnak az egészségügyi helyzet szigorú figyelembevétele és folytonos felülvizsgálata mellett. A külső gyártásokban készülő produkciók munkálatainak üteméről az RTL Magyarországgal egyeztetve a gyártócégek vezetői döntenek szintén az aktuális egészségügyi helyzet figyelembevételével.

A Survivor esetében az előkészítés a tervek szerint, a külföldi stábokkal egyeztetve halad. Folyamatosan figyeljük az események alakulását. A műsorral kapcsolatban az aktuális egészségügyi helyzet tükrében fogunk a megfelelő időben döntést hozni.

TV2

A TV2 számára elsődleges fontosságú a kollégák és a produkcióban közreműködők egészségének a védelme, felelős társaságként folyamatosan nyomon követjük a koronavírussal kapcsolatos fejleményeket, és a kormányzati intézkedésekkel összhangban végezzük minden tevékenységünket. Az induló műsorainkról pedig rövidesen tájékoztatást adunk.