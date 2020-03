Mit nézzünk, ha nem mozdulhatunk ki a lakásból?

Most már hivatalos, hogy Magyarországon be kell zárnia az összes mozinak, ezzel pedig meg is szűnt annak a lehetősége, hogy új filmeket nézzünk mások társaságában. De a filmeket nem muszáj feladni, ha előfizetünk egy streaming-szolgáltatóra. Vagy az önkarantén okozta helyzet miatt kölcsönkérjük valakitől.

Ha hozzávesszük a sorozatokat is, akkor bőven ki lehet tölteni az otthoni szabadidőt azzal, hogy mozgóképes tartalmat nézünk, de hogyan találjuk meg azt, ami érdekes? A Netflix például algoritmus alapján tolja elénk, amit potenciálisan érdekesnek tarthatunk, ezzel viszont nem biztos, hogy annak kedvez, hogy szélesítsük a perspektívákat. Az HBO Go ugyan kiválogatja nekünk az újdonságokat, de például a sorozatoknál legtöbbször nem azt írja, hogy mi a legújabb, hanem hogy mihez érkezett új epizód, amitől simán bele lehet zavarodni, hogy most mi is valójában az újdonság.

Ebben szeretnénk segíteni azzal, hogy összegyűjtöttük, március 13-tól kezdve milyen újdonságokat lehet nézni a különböző digitális felületeken. Terveink szerint ez egy sorozat, a Karantévé nyitánya lesz. A lista nem teljeskörű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, de szeretnének többet is tudni róluk.

Annyit elöljáróban még érdemes elmondani, hogy a streaming és a digitális megjelenés még mindig tud csuklani Magyarországon, rengeteg tartalom van, amiről azt gondolhatnánk külföldi hírek alapján, hogy már megjelent nálunk, de ez egyáltalán nem így van. Pár napja például a Disney azzal lepett meg mindenkit, hogy a világ nagy részét digitálisan elérhetővé tette a legutóbbi Csillagok háborúja-filmet, de ha valaki a magyar iTunes kínálatában kereste, akkor maximum csak előrendelni tudta. Fordított helyzetre is van példa, amikor a világ nagy részén megjelent Netflixen az Uncut Gems című Adam Sandler-film (itt írtunk róla), akkor az Egyesült Államokban csak néhány moziban lehetett megnézni. Értelemszerűen ebben a listában nincsenek benne azok a sorozatok vagy filmek, amiket nem lehet legálisan elérni Magyarországon, de aki akarja, úgyis meg tudja találni őket más utakon.

NETFLIX

Sorozatok:

Kingdom – Rögtön a közepébe! A Kingdom egy dél-koreai sorozat, ami a 16. században játszódik, és egy titokzatos kórság szedi az áldozatait egy királyságban, aztán a második évadra már tovább terjed az egész országban. Ez mondjuk elég aktuálisnak tűnik, kollégánk már nézi, cikk is lesz majd később. (március 13.)

The Valhalla Murders – A Hóember csapnivaló feldolgozása ellenére még mindig készülnek skandináv thrillerek, a The Valhalla Murders Izlandon játszódik, izlandi rendezőkkel, helyi színészekkel készült, és nagyjából arról szól, mint a legtöbb ilyen sztori, vagy éppen a magyar Valan: egy nagyvárosi dán rendőr visszatér a hazájába, hogy segítsen elkapni egy sorozatgyilkost. (március 13.)

Self Made: Inspired by The Life of Madam C.J. Walker – Négyrészes minisorozat Madam C. J. Walker életéről, aki a 20. században azzal gazdagodott meg, hogy fekete nők részére készített hajápoló készítményeket, hogy aztán 100 évvel ezelőtti Oprah Winfrey-ként aktivista és gyakori jótékonykodó is legyen. Walkert Octavia Spencer (A számolás joga) alakítja. (március 20.)

The English Game – Háromrészes minisorozat a foci kialakulásáról, és olyan valódi, a sport létrejötténél jelen lévő történelmi figurákról, mint Arthur Kinnaird vagy Fergus Suter. A rendező a dán Birgitte Stærmose, a producer pedig a többek között a Gosford Park és a Downton Abbey mögött is atyáskodó Julian Fellowes. (március 20.)

Filmek:

Lost Girls - Az idei Sundance-filmfesztiválon bemutatott dráma pontosan olyan, amilyen tartalommal a Netflix amúgy dugig van: valóságon alapuló történet egy olyan sorozatgyilkosról, akit nem kaptak el. A Long Island Serial Killer (gyakran LISK-ként emlegetik) a nevében szereplő területen ölt meg több szexmunkást a kilencvenes évektől kezdve egészen a kétezertízes évek közepéig. A Lost Girlsben egy anyuka (Amy Ryan a Drótból) jön rá, hogy a lánya eltűnése mögött valami súlyosabb dolog áll. Rendezte Liz Garbus, aki eddig csak dokumentumfilmeket készített olyan alanyokról, mint Bobby Fischer (Bobby Fischer Against the World) vagy Nina Simone (What Happened, Miss Simone?). (március 13.)



The Platform - Ha nem lett volna elég a gazdagok és szegények viszonyát kiveséző Élősködők és Tőrbe ejtve, akkor a Netflix még rátesz egy filmmel: a többszörös fesztiváldíjas (itt most nem Cannes-ról, hanem különböző fantasztikus filmfesztiválokról van szó) sci-fi, a The Platform még egyértelműbbé teszi, hogy szegénynek lenni a világon a legrosszabb. A sztori ugyanis egy olyan börtönben játszódik, ahol a hierarchia és az etetés függőlegesen zajlik, azaz a raboknak kell elvenniük az ételt, és hagyni az alattuk levőknek is. Nyilván a gyakorlatban nem így zajlik, amiből a hirig is kialakul. (március 20.)

A Studio Ghibli-filmjei – A bejelentéskor nem írtuk meg az Indexen, de érdemes nyomatékosítani, hogy Magyarországon, magyar felirattal, tökéletes minőségben elérhetőek a japán Studio Ghibli animációs filmstúdió filmjei a Netflixen. Ha valakinek a cég neve nem mond semmit, akkor azzal folytatnám, hogy Mijazaki Hajao filmjei is felkerültek. Aki az ő nevét sem ismeri, annak felsorolnék pár filmcímet: Chihiro Szellemországban, A vadon hercegnője, Totoro – A varázserdő titka, Ponyó a tengerparti sziklán, Kiki – A boszorkányfutár. Ha még ezekből sem ismerős semmi, akkor érdemes végignézni őket, és főleg, érdemes lehet az iskola hiányában otthon ragadt gyerekeknek is megmutatni, mert a tökéletes részletgazdagságuk és az egyedi hangulatuk miatt egészen biztosan nem fognak semmire hasonlítani, amit addig láttak. Arra mindenképp figyeljünk oda, hogy Mijazaki, de főleg a stúdiója filmjei között akad néhány, ami nem való gyerekeknek, hiába tűnnek ártalmatlan rajzfilmnek.

HBO GO

Filmek és dokumentumfilmek

Colectiv – A románok többszörösen díjnyertes dokumentumfilmje nem túl vidám, de annál tanulságosabb néznivaló vészterhes időkben. 2015 októberében egy koncert közben a bukaresti Colectiv klub kigyulladt, 27-en még aznap meghaltak, további 180 ember megsérült. Közülük később sokan szintén meghaltak, bár túlélhették volna a balesetet, de a korrupt román egészségügynek köszönhetően a kórházi fertőzések áldozatai lettek. Egy oknyomozó újságírócsapat munkáján keresztül nézhetjük végig a felháborító és elkeserítő események sorát. (A filmről itt írtunk hosszabban.) (március 19.)

Porrá – A Porrá a Saul fia után egyre szebb amerikai filmes karriert építő Röhrig Géza különös témájú filmje, amiben a Godzilla sztárjával, Matthew Broderickkel játszik együtt. Röhrig egy rabbit alakít, akinek meghalt a felesége, és a gyászt úgy próbálja feldolgozni, hogy a Broderick által játszott professzortól minél többet akar megtudni a halál fizikai részéről, a test pusztulásáról. (Kritikánk a filmről itt.) (március 20.)

Sorozatok

Devs – A Devs az Ex Machinával berobbant Alex Garland új minisorozata, amiben hasonló kérdésekkel foglalkozik, mint korábbi sci-fijeiben. A sorozat főhőse egy mérnöknő, Lily, aki egy, a mesterséges intelligencia fejlesztésén dolgozó cégnél dolgozik a pasijával együtt. Csakhogy a férfit megölik, Lily pedig arra gyanakszik, hogy a munkája miatt kellett meghalnia, ezért nyomozni kezd. A Devs azonban nemcsak egy sci-fi/thriller, hanem egy morális kérdéseket felvető filozofikus dráma is. (március 8.)

Westworld – A Westworldöt senkinek nem kell bemutatni, az utóbbi évek egyik legsikeresebb és legdrágább sorozata most a harmadik évaddal folytatódik. A Westworldben eddig is rendkívül sok sztár játszott Anthony Hopkinstól Ed Harrisen át Evan Rachel Woodig, de az új évad még erre is rátesz, többek között Vincent Cassel bevonásával. A történet továbbra is olyan, androidokkal benépesített világokban játszódik, amelyekben az emberek kiélhetik minden mocskos vágyukat. Persze, aki látta az első két évadot, az tudja, hogy a Westworld sokkal agyasabb annál, hogy egy (vagy akár egy tucat) mondatban leírjuk a lényegét, de azért megtesszük, nemsokára érkezik a kritikánk. (március 16.)

Összeesküvés Amerika ellen – Philip Roth többszörösen díjnyertes regényét hatrészes minisorozat formájában dolgozták fel. A történet Amerika alternatív múltjában játszódik, amikor Charles Lindbergh, a nemzeti hőssé vált pilóta nyeri az elnökválasztást. Lindbergh szélsőjobbos, fasiszta politikus, aki elkezdi kiépíteni a fasiszta diktatúrát az országban. Az egyre nyomasztóbb történéseket egy New Jersey-i zsidó munkáscsalád szemén keresztül követhetjük. Az Összeesküvés Amerika ellen főbb szerepeiben olyan sztárokat láthatunk, mint Winona Ryder, John Turturro és Zoe Kazan. (március 17.)

Fosse/Verdon – A Fosse/Verdon ugyan nem új sorozat, de mostantól nézhetjük meg az HBO GO műsorán. A nyolc részben elmesélt történet két, a színház, a musicalek világát alapjaiban megváltoztató művész öt évtizeden át tartó kapcsolatáról szól. Bob Fosse filmes, befolyásos színházi rendező és koreográfus, míg Gwen Verdon minden idők egyik legnagyobb Brodway táncosa volt. Ők ketten a magánéletben és a munkában is egy pár voltak, bár a kapcsolatuk sok mindennek volt mondható, csak harmonikusnak nem. Fosse szerepében Sam Rockwellt láthatjuk, míg Vendont Michelle Williams alakítja. (március 6.)

ITUNES, APPLE+, GOOGLE PLAY

Ezek a filmek azok, amiket nem a streamingoldalakon, hanem a feljebb említett digitális szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni vagy kikölcsönözni. (A hírek szerint a koronavírus miatti mozibezárások arra sarkalltak több filmgyártót, hogy hamarabb hozza ki a filmjeit, és már pénteken megjelenhet az Emma és A láthatatlan ember, de ez csak aznap fog kiderülni.)

The Banker / A pénzember – Igaz történeten alapuló dráma két fekete pénzemberről (Samuel L. Jackson és Anthony Mackie), akik pontosan tudják, hogy soha a büdös életben nem fognak boldogulni az ötvenes évek Los Angelesében, ezért felbérelnek egy fehér melóst (Nicholas Hoult), hogy legyen a strómanjuk, amíg ők sofőrnek és takarítónak álcázzák magukat. A jó sztorit agyonvágta az, hogy a premier előtt a filmben alakított, valóban létező férfit a családja szexuális zaklatással vádolta meg, az eredeti premiert ezért el kellett tolni novemberről márciusra, a film pedig szinte ki is hagyta a mozikat, és egyből az Apple streamingoldalára került. (március 20.)

Le Mans ‘66 / Az aszfalt királyai – Vegytiszta menőség, írtuk az Oscar-jelölt Az aszfalt királyairól (ami Ford vs. Ferrari címen is futott) kritikánkban, mert James Mangold autóversenyzős filmje azokat is képes magával ragadni, akik amúgy rosszul vannak az autóversenyzős filmektől. A filmben Matt Damon a Ford autótervezőjét alakítja, aki főnöke kérésére ráveszi a Christian Bale által játszott autóversenyzőt, hogy egy Fordot vezetve győzze le a nem kicsit menőbbnek számító Ferrarit az 1966-os Le Mans-i 24 órás versenyen. (A film már megvásárolható, de március 20-től kölcsönözhető is, furcsa módon az Egyesült Királyságban használt Le Mans '66 cím alatt.)

Honey Boy / Édes fiú – Shia Labeouf karrierje olyan furcsa kanyarokkal van tele, hogy csoda, idáig eljutott ép ésszel. A Transformers-filmek főszereplője először a performanszművészet, aztán az egyre destruktívabb viselkedés felé mozdult el, hogy aztán összeszedje magát, és egy forgatókönyvben leírja, hogy pontosan mi is vezetett addig a pontig. A Honey Boy terápia és magyarázkodás is, Lucas Hedges játssza a színészt, aki nem bír szabadulni a gyerekkori emlékeitől és traumáitól, és inkább alkoholba menekül, Labeouf pedig a saját édesapját alakítja, aki gyerekszínész fiának karrierjét próbálja egyengetni. (március 9.)

(Borítókép: IMDb)