Leáll a Jóban Rosszban forgatása is

A TV2 továbbra sem tájékoztat széles körben, így úgy kell összekaparni az infómorzsákat a műsoraikról. Megírtuk, hogy a Mintaapák forgatása leáll - a csatorna a neki küldött kérdésekre adott nesze semmin kívül nekünk semmit nem mondott, ahogy az Ázsia expressz forgatásának leállításáról/elhalasztásáról is csak sablonválaszt kaptunk, pedig sok mindenre rákérdeztünk (még múlt szombaton):

A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet és annak korlátozó rendelkezései hogyan befolyásolják a TV2 műsorainak forgatását?

A lesz közönség a hétvégi Nicsak ki vagyok – a rejtélyek színpada adás alatt?

Milyen óvintézkedéseket tesz a televízió?

Mi a helyzet az Ázsia Express forgatásával? Továbbra is számolnak a műsorral? Amennyiben most nem lehet forgatni, az év második felére halasztják a forgatást, vagy törlik?

Ez a válasz érkezett:

A TV2 számára elsődleges fontosságú a kollégák és a produkcióban közreműködők egészségének a védelme, felelős társaságként folyamatosan nyomon követjük a koronavírussal kapcsolatos fejleményeket, és a kormányzati intézkedésekkel összhangban végezzük minden tevékenységünket. Az induló műsorainkról pedig rövidesen tájékoztatást adunk.

Na, mindegy.

A lényeg, hogy a Sorozatwiki még tegnap kicsikart egy megerősítés-szerűséget a csatornából a Mintaapákra vonatkozóan:

A vírushelyzet következtében a TV2 egyes produkcióinak gyártását átütemezi, mivel a társaságunk számára elsődleges fontosságú a kollégák és a produkciókban közreműködők egészségének a védelme. Ennek az átszervezésnek köszönhetően pár napra felfüggesztjük a Mintaapák forgatását. A továbbiakról rövidesen tájékoztatást adunk.

Ez is több a semminél. A többi műsorukról hallgattak, de az origónak még a Jóban Rosszban-t is megemlítették, azaz azt, hogy a Barátok közt-höz hasonlóan előrébb hozott tavaszi szünetet tartanak, és egy időre leáll a stáb. (via)