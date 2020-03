Attól még, hogy otthon ül a járvány miatt, simán együtt tévézhet a haverjaival

Azok a kedves olvasók, akik a tévézést csak társaságban képesek elviselni, mint afféle szociális kohéziós erőt, az ősi, tábortűz melletti együtt kántálás modern verzióját, most fellélegezhetnek, mert karantén ide vagy oda, egy Chrome kiegészítővel és Netflix előfizetéssel olyan együtt tévézést lehet összehozni, ami akár jobb is lehet, mintha a nappaliba zsúfolódna be 232 ember.

A neve Netflix Party, és tulajdonképpen annyit csinál, hogy egy csoporton belül összehangolja az éppen nézett kontentot, és ad mellé egy chatfelületet is. Ez utóbbi azért jó, mert a second screen time-ot tolja be a tartalomfogyasztás mellé, azaz nézed a tévét és közben csetelsz a haverokkal valamilyen felületen helyett a felület ott van a videó mellett, tessék.

Egy kiegészítőt kell leszedni hozzá, elindítani a Netflixen valami tartalmat, aztán kapunk egy linket, amit meg lehet osztani a többiekkel, és kész a tévéparty, lehet közben csetelni. Hátulütő, hogy úgy tűnik, csak asztali Chrome-ban működik, azaz laptop vagy asztali számítógép kell hozzá.