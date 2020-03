A TV2 járványüzemmódba kapcsolt

Több műsort érintő változásokról számolt be a TV2, ezek nagy részéről lehetett tudni már, csak nem volt hozzá megerősítés, mert a TV2 vagy semmitmondó válasszal rázta a le az érdeklődőket, vagy nem válaszolt a kérdésekre.

Amit eddig is lehetett tudni, azaz, hogy leállások vannak, és forgatást halasztanak, most kiegészült pár, fontos infóval:

A Nicsak, ki vagyok! eheti adását felvételről adják le, mert a konzervműsor kisebb stábot igényel, és így csökken a kockázat is. Információink szerint a műsor szereplői közül így sem mindenki akart részt venni a mai forgatásban a vírusveszély miatt, és voltak emiatt kisebb üvöltözések is, de feltételezzük, hogy a felvétel lement és vasárnap este lesz műsor. Ami nem mellesleg egy ideig az utolsó is, mert a forgatást szüneteltetik addig míg biztonságosan lehet dolgozni. Ezzel egyébként a reggeli- és hírműsorokat nem számítva az egyetlen élő tévéműsor a Szerencseszombat maradt addig, míg valaki le nem csap a tegnap elindult fehérorosz labdarúgó-bajnokság közvetítési jogaira, ami Európában az egyetlen közönség előtt rendezett, jelenleg is zajló, profi futballesemény.

A Jóban Rosszban forgatása elméletileg csak két hetet pihent volna, de a Sorozatwiki megtudta, hogy ennél hosszabb leállásról lehet szó, ezért mostantól kettévágják a leforgatott epizódokat, és ami eddig nettó 45 volt, az most két, 22 perc körüli félre bomlik szét. A SorozatWiki információi szerint a rövidítés mellett azért döntött a TV2 Csoport vezetése, mert hosszan tartó leállás esetén is még több hónapig nem kell levenni a sorozatot a képernyőről.

AzExatlonstábja Dominikán ragadt , mert a helyi rendelkezések szerint március 16-tól számítva 30 napig se be, se ki nem lehet menni az országba. Ez azért kellemetlen, mert a kiesett versenyzők nem tudna hazajönni, a helyükre nem mennek újak, és a stábot is váltani akarták. A TV2 kiadott egy közleményt a kialakult helyzettel kapcsolatban,jó hosszú, itt elolvasható.

Az Ázsia Expressz forgatását ugyan elhalasztották papíron, de úgy tudjuk, sem a szereplők, sem a stáb szerződését nem bontották fel, a TV2 pedig abban reménykedik, hogy nyár végén el tudják kezdeni a munkát.

