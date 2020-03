A vírusok terjedéséről szóló dokumentumfilmet tett fel a YouTube-ra a Spektrum

2010-ben jelent meg Barabási-Albert László Villanások című könyve, ami a sokéves kutatási eredményt mutatta be, miszerint jövőnk – legyünk bármennyire is különbözőek – megjósolható. A Spektrum mindezt egy ismeretterjesztő sorozat formájában tárta elénk még 2015-ben, nem is sejtve, hogy a sorozat egyik epizódja hogy lesz öt évvel később rémisztően aktuális.

Bármennyire spontánnak is képzeljük saját viselkedésünket, Barabási szerint sokkal kiszámíthatóbbak a cselekedeteink, mint gondolnánk. Sőt, legyen bármennyire is eltérő az életstílusunk, viselkedésünk mégis univerzális mintákat követ. Barabási 2010-ben fogalmazta meg először, hogy életünk hosszú ideig tartó nyugodt, majd rövid, intenzív, záporeső-gyakoriságú eseménysorokra, azaz villanásokra tagolható.

Az emberek életében, viselkedésében ezek a villanásoknak hívott időszakok meglepő egyetemességet, hasonlóságot mutatnak, pontos minta írható köréjük. Ezen minta alapján a jövő, vagy ha tetszik, jövőbeli cselekedeteink megjósolhatóak lesznek, ha nem is teljes mértékben, de majdnem.

És itt érünk el a mába, a koronavírus-járvány közepébe. Barabási 2010-es könyvében foglalkozott ezzel a témával is, pontosabban azzal, hogy milyen mintákat követ egy vírus terjedése. A Villanások - A vírusok terjedése többek között választ igyekszik adni a következő kérdésekre:

Miért az otthon maradás a leghatékonyabb fegyver egy világméretű járvány ellen?

Milyen módszerekkel dolgoznak a tudósok sok-sok éve azon, hogyan állítsanak meg egy vírust?

Miért van óriási szerepe a kutatásban néhány bankjegynek és mobiltelefonjainknak?

Miként jut el alig két nap alatt az influenza egy budapesti legénybúcsúból a világ számos nagyvárosába?

Senkit ne tévesszen meg az epizód felvezetése, amiben az ebolát emlegeti a sorozat angol házigazdája, amiről beszél, és amit Barabási bemutat, az a mostani helyzetre is érvényes.

