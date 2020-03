A TV2 #maradjotthon címmel főműsorba viszi be a járvány mindennapjait

Az RTL II-n 2015-ben ment egy Szelfi című műsor, egy izraeli, Connected című formátum magyarítása, amiben ismert emberek ragadtak kamerát és vették fel mindennapjaikat. Fura műsor volt, zsigeri, és ugyan a szereplőválogatással voltak bajok, de mégis más volt, mint a kertévés nagy massza többi része.

Fotó: Dobsi Adrienn

A TV2 ma bejelentett műsoráról, a #maradjotthon-ról azonnal a Szelfi ugrott be, mert a sajtóközleményben van egy ilyen passzus:

Nyolc főszereplőnek, akik között lesznek jól ismert közszereplők és civilek – akik most a frontvonalban küzdenek – és környezetüknek a mindennapjait követhetik majd nyomon a nézők estéről estére, ebben a szokatlan és bizonytalan helyzetben, amit a koronavírus okozta járvány teremtett a világon és Magyarországon az utóbbi hetekben. (...) A szereplők 1-1 kamerát kapnak, és önmaguk forgatják videónaplóikat. A dokumentarista stílus miatt a műsor rendkívül őszintén beszél majd a szorongásokról és nehézségekről, és arról is, hogy ki, hogyan vesz részt a közös társadalmi felelősségvállalásban: a vírus terjedésének lassításában és a veszteségek minimalizálásában.

Szóval erről. És persze nem a Connected/Szelfi az egyetlen ilyen tartalom, valahol még az a viasatos műsor is ide tartozik, amiben pasit kereső celebnők és egy férfi mentor szerepelt, hogy a vlogokról ne is beszéljünk. Persze ez a műfaj sokféle, a celebek bajai és a férjvadászat mellett kvázi bármiről szólhat, teszem azt arról, hogyan telik egy karanténba zárt világ élete az egyén szintjén.

A #maradjotthon sikere elsősorban a szereplőválogatáson múlik, ha rajtam állna, tanárok, orvosok, mentősök, nővérek lennének benne, de kitekintenék az ország olyan részeire is, ahová a kertévék leginkább csak az éves jótékonysági körút alatt jutnak el. És hogy mitől működne a kezében kamerát, a másikban fecskendőt tartó orvos, és teszem azt, a járvány miatt takarítónak álló színésznő egymás mellett, egy műsorban?

A műsor legnagyobb ereje az egyidejűség, amely kapcsolatot teremt, hiszen ugyanabban a lelkileg nehéz helyzetben van szereplő és néző egyaránt.

Igen, te is, én is, ő is, mindenki szív, és e összehozhatja a társadalmat, de azt ne feledjük, hogy ez egy tévéműsor, és amellett, hogy van közszolgálati jellege is (menten a címe), nyomorpornóval, kamerába sírással kereskedelmi tévén főműsorban nem lehet mit kezdeni, mert én is, te is, ő is, mindenki szív, és az egész napos szívást nem akarja viszontlátni. Kell majd egyet lazítani, tuti lesznek olyan szereplők, akik elsősorban azért kerülnek bele, mert a feszkót oldják, amikor arra van szükség.

A műsor mögötti gondolati ív az ez:

A koronavírus okozta globális krízis egyetlen megoldásának a szakemberek azt látják, ha az emberek egy időre felhagynak megszokott életmódjukkal, nem járnak közösségbe, lehetőség szerint otthonról dolgoznak, a gyerekek sem mennek iskolába, óvodába, játszóterekre, hanem a társadalom önkéntes házikaranténba vonul. Egy ilyen elzárkózást igénylő helyzetben a televízió jobban össze tudja kötni az közösséget, mint eddig valaha.

Hogy aztán ez mennyire működik egy TV2-n, a Tények csatornáján, azt nem lehet megjósolni. A TV2 szemérmesen hallgat a gyártóról, de a közleményt olvasva nekem azonnal a Free Monkeys, Rubin Kristóf cége jutott eszembe (a Szelfinek is ő volt a kreatív producere). Az RTL-től tavaly távozó Rubin telefonon megerősítette, hogy ők készítik a műsort a TV2-nek, de ennél többet nem kívánt elárulni.

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!