Ez a hős pilóta egy hatalmas náci volt

Mostanában minden eddiginél jobb elmerülni egy másik valóságban, amire az HBO új sorozata, az Összeesküvés Amerika ellen lehetőséget is ad. Igaz, ez a másik világ sem sokkal szívderítőbb jelen valóságunknál. Philip Roth azonos című, 2004-ben megjelent díjnyertes regényén alapuló hatrészes minisorozat ugyanis egy alternatív múltba, a negyvenes évek Amerikájába kalauzolja a nézőket.

Csakhogy ebben az Amerikában nem Franklin D. Roosevelt nyerte az 1940-es elnökválasztást, hanem Charles Lindbergh, a hős pilóta, aki 25 évesen, 1927-ben elsőként repülte át az Atlanti-óceánt másodpilóta vagy navigátor segítsége nélkül.

(A valóságban Roosevelt a republikánus Wendell Willkie-t győzte le ezen a választáson, Lindbergh ugyan gyakran megszólalt közéleti kérdésekben, és kapcsolatban állt az amerikai politikai elittel, de semmilyen választáson nem indult.) A filmbeli Lindbergh pedig teljesen másképp gondolkodik a náci Németországról, az európai helyzetről és Amerika szerepéről a második világháborúban, mint Roosevelt. Így aztán Amerika kívül marad a háborún, és Lindbergh vezetésével szépen, lassan a fasizmus útjára lép.

Az Összeesküvés Amerika ellen-ben mindezt egy New Jersey-ben élő zsidó család szemén keresztül követjük. A család sora eleinte kifejezetten jól megy: a biztosítási ügynök apa Herman Levin (Morgan Spector) éppen előléptetés előtt áll, a családra kecsegtető jövő vár. Hermannak szerető felesége (Zoe Kazan) és okos, tehetséges fiai vannak, Sandy (Caleb Malis) és Philip (Azhy Robertson). Utóbbi neve nem véletlen, a szerző, Philip Roth ugyanis saját gyerekkori élményeit vette alapul az Összeesküvés Amerika ellen megírásakor. A családnak a távolabbi rokonokra is van gondja, a jóindulatú, de szerencsétlen magánéletű nagynénire (Winona Ryder) vagy a balhés unokaöccsre (Anthony Boyle).

Csakhogy mindaz, ami az országban történik, kétszeresen is rosszul érinti Levinéket. Egyfelől a zsidók egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a nyíltan antiszemita elnök intézkedései, és az ellenük forduló közhangulat miatt. Másfelől a családtagok is teljesen különbözően reagálnak Lindbergh felemelkedésére. Lindberghére, akit Párizsban százötvenezren vártak, amikor megérkezett történelmi útjáról, és akire amerikai turnéja, vagy inkább diadalútja során nem kevesebb, mint négymillióan voltak kíváncsiak. Köztük a Levin család tagjai is.

Ez azonban, mármint a család története, az Összeesküvés Amerika ellen érdektelenebb szála. A sorozat amúgy is komótos tempót diktál, helyenként sokkal hosszabban időzünk a családi események kitárgyalásával, mint az indokolt lenne. A fiúk például majdnem minden este reflektálnak lefekvés előtt a napi történésekre, ami egyfelől érthető, hiszen a regény is a kisebbik fiú szemén keresztül mutatja be a sztorit, másfelől meg sok esetben felesleges és unalmas.

Ami viszont nagyon érdekes, az Charles Lindbergh (Ben Cole) alakja és politikai karrierje. Már csak azért is, mert a fikciós sorozat valószínűleg árnyalja majd némiképp a köztudatban ma élő Lindbergh-képet.

Ma ugyanis a legtöbben két dolgot tudnak a történelmi Lindbergh-ről: az egyik, hogy hős pilóta volt, a másik meg, hogy tragikus sorsú apa, akinek húszhónapos gyerekét elrabolták a bölcsőből. A Lindbergh-bébi elrablása volt az egyik első olyan bűnügy, amit a média közvetítésével napi szinten követtek amerikaiak milliói. Még Al Capone is felajánlotta a segítségét a nyomozásba egyébként a kívánatosnál sokkal jobban belefolyó Lindbergh-nek, végül azonban hiába fizették ki a váltságdíjat, a kisfiút megölték. De hogy ki, az a mai napig kétséges, mert sokan, többek között az elnök felesége, Eleanor Roosevelt is kifejezték kétségeiket, hogy a valódi gyilkost találták-e meg, és ítélték halálra.

Fotó: HBO Azhy Robertson, Zoe Kazan, Morgan Spector, Winona Ryder

Ezek maradtak fenn elsősorban Lindbergh-gel kapcsolatban, az már sokkal kevésbé, hogy a világháborút megelőző időszakban erős antikommunizmusa miatt szimpatizált a náci rezsimmel, és még a háború kitörésekor is távolmaradásra intette Amerikát. (Pearl Harbor után viszont a Csendes-óceánon teljesített katonai szolgálatot, természetesen a légierőnél.) Lindberghet lenyűgözte a náci Németország, ahol ki is tüntették, és olyanokat nyilatkozott, hogy

a zsidók az okai a világháborúnak, Amerika pedig jobban tenné, ha hagyná, hogy a németek a maguk módján intézzék el ezt a dolgot.

Ezt a valós történelmi tényt továbbgondolva született meg az ötlet, hogy a sztárpilótát képzeljék el egy fasizálódó Amerika vezetőjének. A kétségkívül izgalmas Lindbergh-szálat leszámítva azonban az Összeesküvés Amerika ellen-nek pontosan az a hibája, ami az alapjául szolgáló regénynek is.

Európából, Magyarországról nézve minden, ami történik benne egyfelől persze szomorúan ismerős, másfelől viszont nem igazán megrázó.

Hiszen ami a fiktív Amerikában történik, az minden szörnyűségével együtt sincs a közelében sem annak, ami Európában valójában megtörtént. Persze a könyv és a sorozat is elsősorban az amerikai közönségnek készült, és az amerikai politikát ismerve az sem véletlen, hogy a sorozat éppen most, az elnökválasztás előtt nem sokkal került bemutatásra.

(Az Összeesküvés Amerika ellen március 16-tól látható az HBO GO műsorán, az új részek hetente kerülnek fel, magyar felirattal is.)

(Borítókép: HBO)