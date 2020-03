Egy NER-lovag, aki bármire képes a saját gyerekért

Ha a koronavírus előtti időkben lennénk, akkor azt írnám, hogy kevés fontosabb társadalmi probléma van annál, mint amivel az RTL Klub új, saját fejlesztésű sorozata, a Mellékhatás foglalkozik.

A sorozat fő témája ugyanis a meddőség, a meddő párok különböző lehetőségei közül is a Magyarországon jelenleg illegális béranyaság.

Hogy milyen sokakat érint a nem szándékos gyermektelenség ügye, az jól látszott például abból is, hogy amikor éppen az RTL Klub munkatársa, Pataki Zita készített erről vlogot, százezrek követték részről részre. (Magyarországon a becslések szerint körülbelül 300 ezer pár küzd hasonló gondokkal.)

Most, a járvány kitörése után nyilván nehezebb bármi másra koncentrálni, bármilyen más társadalmi problémával akárcsak egy sorozatepizód erejéig foglalkozni. De ha az embernek sikerül túllépnie azon, hogy arra gondol, milyen jó lenne a filmbeli pár házában átélni a karantént, mert jó nagy kertjük van, vagy hogy milyen gyorsan terjedne a vírus a sorozatban bemutatott zsúfolt szórakozóhelyen, akkor a Mellékhatás igenis megér egy próbát.

A sorozat az első meglepetést azzal okozza, hogy ez esetben a meddőséggel küzdő pár minden, csak nem szimpatikus. Különösen a férj nem az, Ludmann Zsolt (Nagy Zsolt) az olajszőkítésből meggazdagodott nagyvállalkozó, sokszoros állami tendernyertes NER-lovag, akinél nemleges válasz nem létezik. (Nagy Zsolt még egy Tiborcz-mellényt is kapott a hitelesség kedvéért.) Ludmann Zsolt nem a szavak embere, ha valami nem úgy alakul, ahogy szeretné, már lendül is a keze, vagy lendül annak, akit éppen felszólít erre. De a felesége, Kata (Tenki Réka) meddőségénél ezek az eszközök nem működnek, szóval, ahogy más párok, ők is részt vesznek a sokadik klinika sokadik meddőségi kezelésén.

Csakhogy Széphelyi doktor (Adorjáni Bálint) ezúttal valami nagy dobással kísérletezik, egy újfajta hormonkoktéllal, saját fejlesztésű csodaszerrel. A módszer nem válik be, és innentől elindul az a játszma, amiben fontos szerep jut a doktor feleségének (Borbély Alexandra) és a feleség unokahúgának (Sztarenki Dóra). Utóbbi, egy zűrös magánéletű, frissen munkanélkülivé vált pultoslány, aki közel sem él olyan jólétben, mint a nőgyógyász vagy az építési vállalkozó. Viszont velük ellentétben fiatal kora ellenére van már egy egészséges gyereke. Innentől nem kell sok fantázia ahhoz, hogy nagyjából kitaláljuk, merre kanyarodnak majd a Mellékhatás szálai.

Bár az első részből még túl sok következtetés nem vonható le, az azért látszik, hogy aki arra vár, hogy a meddőséggel való küzdelem lelki mélységeit tárják fel neki, az csalódni fog.

A Mellékhatás inkább cselekményközpontú orvosi thriller, amelyben a meddőség, a vér szerinti gyerekért folytatott küzdelem csak az apropót adja a fordulatos sztorihoz, az újra és újra kirobbanó konfliktusokhoz.

Persze ez még a további kilenc részben bőven változhat. Már csak azért is, mert a béranyaság, a sorozat fő témája nyilván ezer kérdést vet fel: törvényi, erkölcsi, gyakorlati dilemmák sorát. Magyarországon a törvény tiltja ezt a módszert, de külföldön számos helyen, a szomszédos Ukrajnától Oroszországon át az Egyesült Államok bizonyos államaiig legális.

Természetesen nálunk is akadnak olyan párok, akik végül külföldön (vagy akár itthon) vállalva minden kockázatot, mégis ezt a megoldást választják. A Mellékhatás mindezt szélsőségesebb környezetben és szélsőségesebb karakterekkel meséli el, amitől ha mélyebb nem is, de mindenképpen szórakoztatóbb lesz. Amiben viszont tökéletesen rímel a mai magyar valóságra az az, hogy itt is mindenki minden követ megmozgat, hogy legyen gyereke, de a már megszületett gyerekeknek egyáltalán nincs olyan fene jó dolga.

A színészválasztásra nem lehet panasz, bár Nagy Zsolt nem először (és nem is másodszor) alakít ilyen erőszakos karaktert, mégis minden jelenetben figyelemre méltóak a kiakadásai, ahogy Adorjáni Bálint is hiteles a tenyérbemászó, karrierista nőgyógyász szerepében. De nem csak ők, a sorozat többi alakja sem versenyez a nézők szívének elnyeréséért: Borbély Alexandra orvosfelesége jéghideg, Sztarenki Dóra anyakaraktere megdöbbentően felelőtlen. Később remélhetőleg kiderülnek majd a pozitív tulajdonságaik is, mert jó lenne azért drukkolni is valakinek ebben az sötét tónusú történetben.

(A Mellékhatás az RTL Klub műsorán április 4-től minden szombaton 21 órától lesz látható, de online, az RTL Most-on már március 28-tól elérhető lesz.)