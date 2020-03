Orbán Viktor ritkábban veheti kézbe ezentúl a kedvenc napilapját

Ezentúl vasárnaponként nem jelenik meg a Nemzeti Sport című napilap nyomtatott változata, írja a Média1.



Mint ahogy arról az Index is írt, a nyomtatott lapok az internet és a digitalizálódás miatt egyébként is szorongatott állapotban vannak, a járvány pedig még súlyosbítja a gondjaikat.

A Média1 most azt írja, hogy a miniszterelnök kedvenc napilapját, a Nemzeti Sportot nemcsak abban érinti a koronavírus-járvány, hogy a kijárási korlátozás miatt egyszerűen kevesebben fogják az újságárusoknál megvenni a sportlapot, valamint, hogy a hirdetők is visszavághatják majd a büdzséjüket, hanem az is, hogy a világjárvány elleni védekezésként számtalan sportesemény elmarad, a legfontosabb mind közül nyilvánvalóan, hogy elhalasztják a tokiói olimpiát is.

A lap online változata, az nso.hu azonban továbbra is üzemel majd vasárnaponként is. A Média1 azt írja, hogy a kiadó kárpótlásul az újság digitális kiadását adja majd ajándékba az előfizetőinek.

Azonban a járványhelyzet nemcsak a Nemzeti Sportot érinti érzékenyen, a napilapot is megjelentető Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány, azaz a KESMA két másik sajtóterméke, a FourFourTwo és a Képes Sport kiadását is felfüggesztette, tudta meg a sportposzt.hu.

(Borítókép: Orbán Viktor Facebook-oldala)