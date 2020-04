24 millióan nézték élőben II. Erzsébet rendkívüli televíziós beszédét

Vasárnap este tévés beszédet tartott II. Erzsébet brit királynő a koronavírus-járvány miatt. Az uralkodó eddig csak négy alkalommal szólt ilyen formában az állampolgárokhoz, 1991-ben, első öbölháború idején, 1997-ben, Diana hercegné temetése előtt, 2002-ben, az anyakirályné halála után, illetve 2012-ben, trónra kerülésének hatvanadik évfordulóján.

A BBC szerint a vasárnapi beszédet 23,97 millió televízió néző látta, de így sem a királynő tartja az idei rekordot, hanem Boris Johnson, amikor ugyanis a brit miniszterelnök márciusban bejelentette, hogy milyen intézkedéseket hoztak a járvány megfékezése érdekében, azt 27,1 millión nézték. II. Erzsébet beszédét egyébként a legtöbben, vagyis nagyjából 14 millióan a BBC One csatornán követték, ötmillióan az ITV-n, a többiek pedig a Channel 4, a Channel 5, a Sky News és a BBC News adására kapcsoltak.

Erzsébet királynő beszédében minden egészségügyi dolgozónak megköszönte a munkát, és azoknak is, akik továbbra is nap mint nap, otthonaikon kívül dolgoznak a többiekért. Arról is beszélt, hogy ha a britek egységesek és eltökéltek maradnak, akkor legyőzik a járványt, és utólag visszanézve mindenki büszke lehet majd arra, ahogy ezekben az időkben viselkedett. Az egészségügyben dolgozókat támogató, ünneplő gesztusokra pedig úgy fognak majd emlékezni, mint a nemzeti egység jelképére.

Sikerrel fogunk járni, és ez a siker mindannyiunké lesz. Abban nyerhetünk megnyugvást, hogy a jobb idők vissza fognak térni. Ismét együtt lehetünk majd a barátainkkal, a családtagjainkkal. Ismét találkozni fogunk. Most a köszönetemet és a legjobb kívánságaimat küldöm mindenkinek

- zárta beszédét.