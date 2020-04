Scherer Péter klasszikus romkomsorozatban csajozik az RTL-en

Apatigris címmel indít vígjátéksorozatot az RTL Klub, amiben a nagy pláne, hogy ez az első, száz százalékban saját fejlesztésű, heti vígjáték-sorozat a magyar piacon. Az április 12-én, vasárnap este bemutatkozó történet középpontjában egy középkorú apa áll (Scherer Péter), aki apatigrisként nevelte a lányait, de most, hogy Vivien (Rujder Vivien), Laura (Schmidt Sára) és Szandra (Michl Juli) is kirepült, és önálló életet kezdett, hősünk rájön, hogy csajozni ötven körül is lehet, és fejest ugrik a dologba.

A szereposztás parádés, Für Anikó, Gryllus Dorka, Haumann Péter, Kamarás Iván, Simon Kornél, Medveczky Balázs, Balla Eszter, Eke Angéla és Szalay Bence is játszik a szériában, ami az RTL idei második saját fejlesztése (az első, a Mellékhatás kőkemény dráma). A showrunner/atyaúruisten mindkét sorozat mögött Herman Pierre Péter, az Apatigris vezető írója Köbli Norbert, rendezője Herczeg Attila. A producere Erdős Ákos, azaz a gyártás a Paprika Studiosnál van (ők csinálják A tanárt és a Bátrak földjén című napi kosztümös telenovellát is).

Az RTL az első részt április 5-én feltolta az RTLMost+ nevű prémium online felületére, ahol minden részt egy héttel az adásba kerülés előtt megmutatnak majd.