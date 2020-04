Sokkal gyorsabban lesz népszerű a Disney+, mint azt gondolták volna

5 hónapja indult el a Disney Plus, a streamingszolgáltatásra február elejéig a Disney közlése szerint közel 28 millióan iratkoztak fel, ez a szám emelkedett az elmúlt két hónapban majdnem duplájára, írja a Variety.

Március 24-én már Európa több országában elindult az addig csak pár kiválasztott helyen elérhető felület, amivel a megacég is beszállt a nemzetközi streamingpiacra. Ugyan Magyarországra és a térségbe a tervek szerint csak 2021 első felében érkezik meg a szolgáltatás, itt írtunk arról, hogyan lehet egy kiskaput kijátszva megnézni a Netflix és az HBO Go konkurenciáját, amit pár napja mi is leteszteltük.

A Disney+ feliratkozóinak nagyszámú növekedése valószínűleg pont annak is köszönhető, hogy márciusban nyitni kezdtek az európai országok (pontosabban az Egyesült Királyság, Írország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Ausztria, Franciaország, Svájc) piacára. A Disney+ április 3-án Indiában is elindult, a közel egy hét alatt 8 millióan iratkoztak fel rá csak itt. Az 50 millió feliratkozó meghaladja a Disney és a Wall Street előrejelzéseit is.

A Disneynek nagy versenyelőnyt jelent, hogy kizárólagos jogot élvez a Marvel- és Star Wars sorozatok gyártására. A streamingfelület legnagyobb dobása tavaly pont a Star Wars-univerzumba helyezkedő The Mandalorian volt, erről itt írtunk, az idei várható Marvel- és Star Wars-sztorikról pedig itt.