Tom Hanks már viccelődik a koronavírus-fertőzésén

Nehéz ezekben az időkben megpróbálni viccesnek lenni, de hát erről szól a Saturday Night Live: megpróbál viccesnek lenni.

Ezzel nyitotta Tom Hanks a Saturday Night Live (SNL) című showműsor különleges adását a nappalijából, miután megköszönte a hangmérnököknek a „nem semmi taps- és füttyeffekteket”, amit közönség híján bevágtak a beszéde alá.

Fotó: Saturday Night Live / youtube

Az Amerikában 45 éve futó varietéműsor legutóbbi adásának minden vendége online jelentkezett be, még a zenekar tagjai is a saját lakásukban zenéltek, külön-külön. („Élőben a Zoomból, valamikor március és augusztus között” – jelentkezett be Kate McKinnon.)

Az adás vezetésére az Ausztráliában márciusban, feleségével együtt koronavírussal diagnosztizált, azóta meggyógyult Tom Hankst hívták meg. „Hogy miért engem? Mert én lettem a koronavírus híresség-kanárimadara a bányában”– mondta a színész.

Amióta diagnosztizáltak a betegséggel, egyre inkább olyan vagyok, mint Amerika apukája: senki nem akar túl sokáig mellettem lenni, és mindenki kényelmetlenül érzi magát a társaságomban

– mondta. Beszélt ausztráliai élményeiről is: „Kiderült, hogy ott Celsiusban mérik a hőmérsékletet, úgyhogy amikor azt mondták, 36 fok a hőmérsékletem, azt hittem, az nagyon rossz” – mondta Hanks, mivel Amerikában a 36 Fahrenheit 2 Celsius-fokot jelent.

De kiderült, hogy a 36 az nagyon jó. A 38 viszont már rossz. Szóval ugyanaz a helyzet, mint ahogyan Hollywood kezeli a nőket.

Hanks közölte: már csak azért is speciális ez a Saturday Night Live, „mert már nincsenek szombatok, már minden nap egyszerűen csak ma”, de azért is, mert március 11-e óta először vett öltönyt, vagy éppenséggel bármi mást melegítőn kívül. „És a feleségemnek kellett segítenie felvenni, mert elfelejtettem, hogy működnek a gombok.”

Hanks végül komolyra fordította a szót, és megköszönte minden orvosnak, ápolónak, bolti eladónak, futárnak és mindenkinek, aki a frontvonalban dolgozik, amit tesz. Mindez az alábbi videón 2:15 után látható: