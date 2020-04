Karantévé lett az RTL Klubból: az Apatigris helyén is új műsor lesz, menten kettő is

Egy rész és a többi néma csönd - ez is lehetne az RTL Klub mottója a karantén alatt (a tisztesség kedvéért tegyük hozzá, hogy a TV2 múlt héten jelentette be, hogy új sorozatuk első részét május elején levetítik ugyan, a folytatásra őszig kell várni, de ők mondjuk csak egy résszel vannak készen): A Tanár után az Apatigris című sorozatukat is leveszik a lineáris tévéműsorról.

Scherer Péter új sorozata nem megbukott, hanem őszig, a vírus utánig pihentetik, legalábbis a tévében, mert A Tanárhoz hasonlóan az RTL Most+ műsorára felkerülnek az epizódok heti bontásban. A közhiedelemmel ellentétben az RTL Most+ nem fizetős prémiumszolgáltatás, nem lehet rá előfizetni külön (miért nem?) - az ember, ha szerencsés, és a Vodafone (UPC), a Telenor MyTv vagy a Pick-Up Kft., a Sághy-Sat Kft., esetleg a Tarr Kft. ügyfele, akkor jár neki egy kód, és azzal nézheti. Hogy aztán mi lesz v.u. ősszel, azt legkésőbb novemberben megtudjuk, addig is térjünk vissza a mára, azaz jövő hétvégére, amikor a már bejelentett Made in Karantén című Ki Mit Tud-variáns mellé jön még két, kifejezetten karanténhelyzetre megírt produktum.

Itt egy apró kitérő: a TV2 a #maradjotthon című Szelfi-variánssal nyitotta a mainstream karantévézés hazai fejezetét, de itt meg is állt a tudomány, legalábbis nem látni jelét annak, hogy készülne hasonló tartalom náluk. Az RTL ezzel szemben kvázi két hét alatt rántott össze három új műsort, melyek közül az első, a Made in Karantén bejáratott alapokra épít, és az előkészületei akár jóval hamarabb is elkezdődhettek (sőt, 99%, hogy ez egy olyan műsor, amit már régen kitaláltak, csak nem volt mikor elsütni), a másik kettő nem ilyen, hanem tudatosan a mostani helyzethez igazodó kontent.

Az első jövő vasárnap 18:50-kor indul, Maradj haza magadnak! címmel. Gáspár Laci egyik X-Faktor adásban ellőtt ikonikus kiszólása lett a cím, a műfaj reality, a főszereplői pedig Szabó Zsófi, Dér Heni, Gáspár Laci, ByeAlex és családtagjaik. És hogy miről fog szólni a hetente jelentkező, félórás műsor?

Az RTL közleménye szerint erről:

A sztárok arra az elhatározásra jutottak, hogy a bezártság ellenére is jól fogják érezni magukat, nem veszítik el a jókedvüket és a kialakult helyzetet egyfajta lehetőségként élik meg. Igyekeznek a technikára támaszkodva segíteni egymást és a felmerülő problémákat minél több humorral, ötlettel és kreativitással együtt megoldani, persze ezzel nem egyszer borsot törve a másik orra alá, legyen szó akár egy szülinapról, vagy egy mókás kihívásról, hiszen nincs olyan nap, hogy a helyzetből adódóan virtuálisan ne találkozzanak, hiszen #együttsikerül.

Mint minden realityt, ezt is a szereposztás visz a hátán, azaz, akinek a fenti arcok érdekesek, azok nézni fogják, akik meg a hátuk közepére kívánják őket, valószínűleg nem. Mivel heti adásról van szó, így lesz idő rendesen megvágni, hangot kiegyenesíteni, azaz műsort készíteni belőle, ráadásul a közös találkozási pont a jókedv, a szórakozás, nem a #maradjotthon realizmusa.

Dettó a #szórakoztatás a mottója a jövő vasárnap 19:15-től kezdődő, harmadik újonc műsornak (most szólok, hogy a Tévékritikusok Díja 2021-es kiadásában külön kategória lesz a Karantévé), a Segítség! Itthon vagyok! című sitcomnak. Fura egy kísérlet, az biztos, de nem példa vagy előzmény nélküli, a Modern Családnak volt egy olyan epizódja, amit Apple termékek képernyőin, Apple szoftverek segítségével láttattak, és ha az ember túl tudott lépni az arcába tolt termékelhelyezésen, akkor egy működőképes dolgot látott. Az RTL új sorozatát A mi kis falunk alkotói készítik, a rendezője Kapitány Iván, a szereplők között csupa ismert arc, akik mind maguk veszi fel a jeleneteiket otthon, hiszen a sitcom a karantén alatt játszódik, és több párhuzamos történetet dolgoz fel.

A produkció olyan emberek hétköznapjait mutatja be, akiknek az életét a mostani helyzet megváltoztatta. A szereplők telefonon, illetve videó chaten keresztül tartják egymással a kapcsolatot, így élik meg vitáikat, ünnepeiket és szerelmeiket. A produkcióban párhuzamosan futó szálakon ismerjük meg a karaktereket és problémáikat, mert az élet a karanténban is zajlik.

Írja az RTL-közlemény. A szereplők pedig: Csuja Imre, Lengyel Tamás, Debreczeny Csaba, Fehér Tibor, Pokorny Lia, Erdélyi Tímea, Hevér Gábor, Mihályfi Balázs, Kovács Panka, Martinovics Dorina, Bata Éva, Haumann Máté, Nagy-Kálózy Eszter, Tóth Ildikó, Kakasy Dóra, Nagy Sándor és Szatori Dávid.

Szóval jövő héten így néz ki a szombat és a vasárnap este az RTL-en:

Szombat: 20:00 - Made in Karantén 21:00 - Mellékhatás(?)

Vasárnap: 18:50 - Maradj magadnak otthon! 19:15 - Segítség! Itthon vagyok!

Lehet tenni a téteket, hogy a Mellékhatás, az újkori magyar sorozatgyártás egyik legjobb húzása (saját ötletre épülő, fontos kérdést boncolgató kemény dráma, sötét krimibe csomagolva) meddig húzza még - vajon ezen a héten szombaton lemegy még a harmadik rész a tévében? (via)