Irak felfüggeszti a Reuters engedélyét, mert az beszámolt az ország koronavírus-helyzetéről

A hírügynökség engedélyét három hónapra vonták vissza, mert a Reuters közzétett egy cikket, miszerint az ország koronavírusos eseteinek száma meghaladja a hivatalosan lejelentett esetek számát. Irak szerint ez sértette a közvetítési szabályokat, írja a Guardian.

A Reuters az engedélyük visszavonása mellett 25 millió dinárnyi (kb. 6,7 millió forint) bírságot is kapott az iraki médiaszabályozótól. Az iraki Kommunikációs és Média Bizottság levelében azt írta a hírügynökségnek, azért büntették meg őket,

mert a jelenlegi ügy olyan körülmények között zajlik, ami így súlyos következménnyel járhat a társadalom egészségére és biztonságára.

A Reuters azt mondta az esetre, hogy sajnálja a hatóság döntését, de a cikkük mellett kiáll, ugyanis az jól mutatja be az iraki helyzetet, több orvost és politikai forrást is megszólaltattak az anyaghoz. A döntésre Irak jelenlegi elnöke, Barham Szalih is azt mondta, hogy "sajnálatos", de nem tud vele mit kezdeni, azt egy, a kormánytól független bizottság hozta. Hozzátette azt is, hogy természetesen ettől függetlenül nem fogja megvédeni a hírügynökséget, a Reuters cikke szerinte is szorongást okozott az emberekben, "mivel azt a következtetést vonták le, hogy a kormány szándékosan hamisítja a hivatalos jelentéseket", ami Szalih szerint egyáltalán nincs így.