Mit nézzünk, ha nem mozdulhatunk ki a lakásból?

Ez itt ismét a Karantévé, az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streaming-szolgáltatóknál megjelent új filmekről és sorozatokról. Az előző heti ajánlónkat ezen a linken lehet elérni.

A streaming eddig sem panaszkodhatott, ha népszerűségről volt szó, de a mostani, többé-kevésbé kötelező bezártság miatt látszik, mekkora is ez a népszerűség igazán. A Netflix Tiger King című, nagyon szórakoztató dokusorozatával csak az Egyesült Államokban 34,2 millió nézőt tudott összeszedni a premier utáni első 10 napban a Nielsen adatai szerint, vagyis többen nézték, mint a Stranger Things második évadát a bemutató utáni napokban. Sőt, a Tiger King annyira népszerű lett, hogy a Netflix gyors reagálással hozzáadott egy, amúgy teljesen felesleges részt is a sorozathoz, amiben a szereplőkkel készítenek interjúkat.

Közben a filmipar is próbál felülni a szekérre, múlt héten megtörtént az első olyan online premier, amikor egy film megtartotta az eredeti bemutatódátumát, csak éppen a mozik helyett a digitális platformokon lehetett megnézni. A szóbanforgó film pedig a Trollok a világ körül című animáció volt, amit 20 dollárért lehetett kikölcsönözni, a Universal állítása szerint pedig a digitális premier megdöntött minden rekordot a cégnél, nagyjából tízszer annyian kölcsönözték ki online, mint a Jurassic World folytatását, ami az eddig legnépszerűbb Universal-film volt ezeken a platformokon. Pontos statisztikákat nem közöltek, úgyhogy valójában a Universal mondhat bármit. A Trollok a világ körül-t Magyarországon is bemutatták volna idén áprilisban, digitális boltokban nem elérhető.

De Magyarországon is vannak már jelei a változásnak, egy kisebb filmforgalmazó, az ADS Service múlt héten elindította a saját streaming-oldalát, ahol potom pénzekért lehet nézni olyan filmet is, aminek lett volna premierje itthon, de a járvány miatt kötelezően bezáró mozik ezt megakadályozták. Ilyen volt például a Nyelés című dráma.

A lista nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, és szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

The Innocence Project – Majdnem harminc éve hozták létre a The Innocence Project nevű nonprofit szervezetet, aminek célja, hogy kihozzanak a börtönből ártatlanul elítélt embereket, általában DNS-tesztek segítségével. A történetük során majdnem 200 esetben sikerült megváltoztatni az ítéletet, ezek közül mutat be párat a Netflix dokumentumfilmes minisorozata, amit olyan filmesek készítettek, mint Liz Garbus (Lost Girls) és Alex Gibney (Szcientológia, avagy a hit börtöne). Kielégítő happy endre nem érdemes várni, mert a szervezet sikerei ellenére az amerikai igazságszolgáltatás borzasztó állapotban van, és ez a film rávilágít arra, hogyan mennek tönkre családok, áldozatok és ártatlan emberek attól, ahogyan a rendszer működik. (április 15.)

Too Hot To Handle – A Too Hot To Handle látszólag pontosan olyan, mint a világ összes valóságshowja, egy csapat, nevetségesen kipattintott férfit és nőt összeboronálnak egy trópusi szigeten, ahol minden megadatik nekik, amire csak vágynak. Kivéve egy dolgot. Ugyanis ha bármilyen szexuális dolgot művelnek, a jutalmuk fokozatosan csökken, nem lehet csókolózni, pettingelni, kizárt dolog a maszturbálás vagy éppen egy rendes kufirc is, ami különösen nehéz akkor, ha jelentkeztél egy valóságshowba, ahol egyrészt gyönyörű emberek vesznek körbe, másrészt meg pontosan tudatában vagy annak, hogy biztos lesz valami himihumi, hiszen eddig az összes ilyen műsor erről szólt. Az egész évad fenn lesz a Netflixen. (április 17.)

HBO GO

Fuss! – „Amikor úgy érzed, hogy menekülnél, akkor küldd el SMS-ben, hogy Fuss!” - nagyjából ennyi az alapötlete a Fuss! című sorozatnak, amiben ezt küldi el egymásnak Merritt Wever (The Walking Dead) és Domnhall Gleeson (Ex Machina), hogy aztán egy vonaton találják magukat, és elkezdődjön valami, amiről őszintén szólva, az előzetes alapján nehéz elmondani, hogy pontosan micsoda. Egy komédia? Egy krimi? Egy Szökevény-variáció? Mindegy is, a két főszereplő mindig szuper, a hatrészes sorozatot pedig olyan nők készítették, akik korábban dolgoztak az Egy szolgálólány meséjén, a The Thick Of Iten, vagy a Fleabagen, aminek a fő alkotója, Phoebe Waller-Bridge ebben a sorozatban is feltűnik, sőt, a következő ajánlatunkban is. (április 13.)

Megszállottak viadala S03 – Ugyanis Waller-Bridge keze munkáját dicséri a Megszállottak viadala című sorozat, aminek a harmadik évada most fog indulni az HBO-n. A sorozat (eredeti címe: Killing Eve) egy aktatologató titkosügynökről (Sandra Oh) és egy veszélyes bérgyilkosról (Jodie Comer), akiknek a macska-egér játékuk közben végzetesen összegabalyodik az életük. Itt az IMDb felzárkóztatója azoknak, akik elfelejtették az első és a második évad cselekményét. (április 13.)

Bizonytalan S04 – Visszatér ezen a héten egy másik kultkedvenc is, az Insecure, azaz magyar címén a Bizonytalan, ami Issa Rae szerelemgyermeke, ő a főszereplő, néha az író, de minden egyes elemében létrehozója a sorozatnak. Rae Magyarországon talán nem akkora név, mint az Egyesült Államokban, ahol már a popkultúra szerves része, Drake és Jay-Z klipjeiben szerepel, miközben szinkronhang volt az Oscar-díjas Hair Love című animációs kisfilmben, és nem mellesleg áprilisban kijött volna a főszereplésével készült The Lovebirds című krimivígjáték, ha a koronavírus nem söpri el. (április 13.)

Mrs. America – A Mrs. America Phyllis Schlafly, a szépségkirálynőből lett hatgyerekes konzervatív politikai aktivista és alkotmányjogász története. Ő akkor lett igazán közismert Amerikában, amikor a feminista mozgalom a hetvenes években az „Equal Rights Amendment”-ért, azaz a nemtől függetlenül egyenlő jogokat biztosító alkotmánymódosítás ratifikálásáért harcolt. Schlafly volt a nem várt ellenkampány arca, egy nő, aki a női jogok szélesítése, a feminista mozgalom, az abortusz ellen küzd, „a néma többség kedvence”, ahogy a hívei nevezték. Schlafly szerepében az Oscar-díjas Cate Blanchett látható, de a kilenc részes minisorozatban még olyan színésznők játszanak mellette, mint Elizabeth Banks, Sarah Paulson vagy Jeanne Tripplehorn. A Mrs. America azért lehet különösen érdekes a magyar nézők számára, mert nálunk közel sem olyan ismert ez a történet, a hetvenes évek ádáz kultúrharcai, mint amilyen Amerikában. (április 18.)

Amazon Prime

Selah And The Spades – A Selah And The Spades egy pennsylvaniai bentlakásos iskola diákjainak története, amit meglepően másképp ítélnek meg a nézők és a kritikusok. A nézői véleményeket gyűjtő IMDb-n pocséknak számító, 4,2 ponton áll, míg a kritikusok értékeléseit összegző Rotten Tomatoes-on egészen kiváló, 94 százalékos értékelése van. A filmbeli iskolában, ahogy az lenni szokott, egymással versengő klikkek vannak, közülük is a legmenőbb, legerősebb csoport vezetője Selah (Lovie Simone). Ők a szokásos gimis elfoglaltságok mellett például a szép pénzt hozó drogárusítással foglalkoznak, nem csoda, hogy a végzős Selaht egyre jobban nyomasztja az utódlás kérdése, hogy kinek is adja át a csoport vezetését és vele a bizniszt. Végül talál valakit, aki alkalmas lehet, és megkezdődik az utód kiképzése. (április 17.)

iTunes, Google Play

Ezek a filmek azok, amiket nem a streamingoldalakon, hanem a feljebb említett digitális szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni vagy kikölcsönözni.

Jay és Néma Bob Reboot – Kevin Smith színész-rendező-forgatókönyvíró-komikus 1994 óta képtelen felhagyni azzal, hogy filmeket csináljon két kedvenc karakterével, a mocskos szájú Jay-jel és Néma Bobbal (őt ugye Smith alakítja). A két, akkor még tényleg nagyon vicces fűárus először a 94-es Shop-Stop című, kis költségvetésű film mellékszereplői voltak, aztán jött a Shop-show, a Képtelen képregény, a Dogma, a Jay és Néma Bob visszavág és a Shop-stop folytatása. Bár időközben Kevin Smith csinált pár horrorfilmet is, amikben csodával határos módon nem szerepelt a két jómadár, aztán átesett egy súlyos szívrohamon és egy radikális életmódváltáson, tavaly mégis újra Jay és Néma Bob-filmet csinált, ez lett a Jay és Néma Bob Reboot. A sztori szerint a két főszereplő most azon rág be, hogy Hollywoodban újra akarják forgatni az eredeti Bunkómen és Gyökér-filmet, úgyhogy elindulnak rendet tenni, a lányaik segítségével. A filmben feltűnik még Smith szokásos szereplői közül Jason Biggs, Ben Affleck, Matt Damon és Rosario Dawson, de bejelentkezik Thor, azaz Chris Hemsworth is. (április 15.)

Sweetheart – A Sweetheart úgy indul, mint Tom Hanks egyik legnagyobb sikere, a Számkivetett, de aztán sokkal kevésbé életigenlően alakulnak az eseményei. A főszereplője, a fiatal Jennifer (Kiersey Clemons a Transparentből) egy baleset után egy lakatlan szigeten köt ki. A sziget elég baljóslatú hely, Jennifer hamar ráakad egy egész család sírjára, és nemsokára az is világos lesz számára, hogy ki vagy mi ölhette meg őket. Éjszakánként ugyanis egy szörnyeteg vadászik a szigeten, aki most Jennifert nézte ki magának (más ugye jelenleg nem is nagyon akad). A lány felveszi a harcot a rémmel, csapdákat állít, minden egyes napot azzal tölt, hogy készül a következő éjszakára, a következő támadásra az élete ellen. Később, amikor azt hinnénk, hogy több rejtély már nem akadhat, az is kiderül, hogy egyáltalán nem biztos, hogy Jennifer volt a baleset egyetlen túlélője. (április 15.)

A világítótorony – A világítótornyot tavaly szeptemberben a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láttuk, sajnos később elkerülte a magyar mozikat. Pedig A boszorkány című horrorral korábban már nagy feltűnést keltő Robert Eggers filmje az év egyik legnagyobb filmes szenzációja volt két nagyszerű alakítással Willem Dafoe-tól és Robert Pattinsontól. (Az Oscaron aztán mindkettőjüket méltatlanul mellőzték.) Ők alakítják a tizenkilencedik század végén játszódó filmben az állandó viharral küzdő, szeméttel és döglött sirályokkal teli, végtelenül nyomasztó világítótoronyba zárt őröket. Rájuk ebben a helyzetben nyilván nem várhat más, mint a téboly, hallucinációk, lassú bekattanás, gyűlölködés és egymás minél alaposabb kikészítése. Hát kell ennél aktuálisabb néznivaló ilyenkor, karantén idején? (április 18.)

