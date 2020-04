A TV2 mintha nem igazán hinne a koronavírusban

Vannak olyan műsorok, pl. nagyszabású show-k, tehetségkutatók, popsztárvadász zenés produkciók, talkshow-k, stb., melyekről elképzelni sem tudja az ember, hogy lehetne megvalósítani őket a stúdióban felhúzott bazinagy díszlet, nagy stáb és élő közönség nélkül. Aztán jön egy koronavírus és a világ tévéi sokkot kaptak, majd többségükben leálltak.

A járvány miatt a hazai tévék, így a TV2 is leállította az élő műsorokat. A Nicsak, ki vagyok! először közönség nélkül, minimálstábbal forgott (ami így is legalább ötven embert jelentett, de mindenképpen kevesebbet, mint amennyivel egy ilyen műsort forgatni szoktak), és csak utána adták be a derekukat.

ÁTMENETILEG.

Információink szerint ugyanis a TV2 jövő vasárnap a még hátralevő két adást összevonva akar egy döntőt forgatni a Nicsak, ki vagyok!-ból. Egyik informátoruk úgy tudja, a csatorna jövő héten minden résztvevőt letesztel, ami érthető és üdvözítő is, csak ugye értelme ennek a rendelkezésnek akkor van, ha a várhatóan és remélhetőleg negatív teszt után mindenkit bezárnak ott, a TV2-ben egy stúdióba, és azonnal felveszik a műsort, hogy ne érintkezhessenek senkivel. A TV2-nek elküldtük a Nicsak ki vagyok! című műsor forgatásával kapcsolatos kérdéseinket, ha válaszolnak, a cikket azonnal frissítjük.

A jelenlegi helyzet a világpiacon az, hogy az élő műsorok közül a lehető legkevesebbet készítik el, sőt, az USA-ben egyet sem. Alternatív megoldásokat alkalmaz a Saturday Night Live című élő szkeccs-show, az American Idol című énekes tehetségkutató és a talkshow-k is: otthonról, interneten keresztül, formabontó megoldásokkal élnek, mert muszáj. Itthon a köztévé lottósorsolása mellett a reggeli magazinműsorok forognak tán a legnagyobb stáb előtt, a Híradó gárdája váltásban dolgozik, az élő adások alatt a stúdióban szinte csak a műsorvezetők tartózkodnak. (Az Index is home office-ból veszi fel Kibeszélő című műsorát, amit korábban élőben a szerkesztőségi stúdióból közvetítettünk.)

A Tényekkel kapcsolatban a TV2 azt közölte, hogy "A legnagyobb eléréssel bíró magyarországi tévétársaságként kötelességünk, hogy minden lehetséges módon, proaktívan támogassuk Magyarország küzdelmét a koronavírussal szemben. Ennek érdekében az infotainment műsorainkban kiemelt figyelmet biztosítunk a közvélemény folyamatos és széles körű tájékoztatására, a kormányzat által bevezetett intézkedések bemutatására, illetve mindenkit azok fokozott betartására buzdítunk."

Április 2-én egyébként az derült ki, hogy Barta Sylvia, a TV2 időjárás-jelentője koronavírusos fertőzött.

De nem Nicsak, ki vagyok! az egyetlen TV2-es produkció, ami most is forog: a Bödörék - Egyszer volt Budán Bödör Gáspár című vígjátéksorozatuk forgatásáról lesifotók tanúsítják, hogy a stáb tagjai nem tartják be a közterületen javasolt másfél méteres távolságot, és a maszk- és kesztyűviselés is csak néhány stábtagnál figyelhető meg. Erről a Media1.hu számolt be részletesen, nekik a TV2 ezt a magyarázatot adta: