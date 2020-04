Ahogy korábban írtuk, Európa 2020 címmel Nagy Szilárd és Ragány Misa átdolgozta Varga Miklós 1984-es dalát a jelenlegi, koronavírus-járvánnyal sújtott helyzetre reagálva. Ehhez természetesen készült egy videóklip is, amiben maga Varga Miklós is szerepel, és ami már több mint 2,5 millió megtekintésnél tart a Youtube-on. Most megszületett a feldolgozás feldolgozása is, a TV2 Tények és Mokka című műsorainak stábja is elénekelte a dalt, a mellékelt videóban többek között feltűnik Marsi Anikó, Orosz Barbara, Pachmann Péter, Andor Éva és persze Gönczi Gábor is, akinél ugye látszik az évek és a rutin, hiszen már 16 éves kora óta van saját zenekara.

A kereskedelmi csatorna hírosztályának produkciója a vasárnap esti, Neked Énekelek című jótékonysági gálaműsorhoz készült, aminek Ördög Nóra és Till Attila volt a házigazdája. A műsor alatt lehetett licitálni Demjén Rózsi sáljára, ami végül 280 ezer forintért kelt el, és a tájékoztatás szerint hétfőn pedig Mándoki László gitárjára lehet ajánlatot tenni, a cikk írásakor 60 ezer forint volt a legmagasabb összeg.

Hétvégén zajlott egyébként egy nagyszabású, nemzetközi sztárokkal megrendezett jótékonysági koncert is. A Global Citizen nevű jótékonysági mozgalom és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) együttműködésével megvalósult One World: Together at Home című online gálán Lady Gaga, Elton John és a Rolling Stones is a fellépők között volt, akik otthonukból jelentkeztek be a karanténkoncertre, és több mint 127 millió dollárnyi (41,5 milliárd forintnyi) adományt sikerült összegyűjteni. Ebből 51,1 millió dollárt (16,6 milliárd forintot) a WHO Covid-19 szolidaritási alapjának utalnak, 72,8 millió dollárral (23,6 milliárd forinttal) pedig a járvány elleni küzdelemben résztvevőket segítik helyi és regionális szinten, írja az MTI.

Lady Gaga a koncert előtt egyébként szupersztárnak nevezte a WHO főigazgatóját, Tedros Adhanom Ghebreyesust, ami érdekes időzítés, tekintve, hogy a világszervezetet többen, például az USA elnöke, Donald Trump is kritizálta amiatt, hogy nem megfelelően reagált a koronavírus-járványra, és a vádak nem teljesen alaptalanok, a szervezet talán tényleg túl sokáig jóhiszemű volt a fertőzést egy ideig eltitkolni próbáló kínai kormánnyal szemben.