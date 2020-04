Ez itt ismét a Karantévé, az Index rendszeresen jelentkező cikksorozata a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalmakról. Az előző heti ajánlónkat ezen a linken lehet elérni.

A magyar mozik már több mint egy hónapja vannak kötelezően zárva, ami alapjaiban rengeti meg a magyarországi filmforgalmazást, hiszen a premierdátumokat muszáj össze-vissza tologatni. A legkorábbi időpont premierre a Mulan című Disney-feldolgozás, amit júliusban már moziba engedne a forgalmazó, de vannak olyan idénre várt filmek, amik inkább 2021-re tolódnak.

A moziüzemeltetők egy része próbál alkalmazkodni a helyzethez. A Budapest Film (ami olyan fővárosi mozikat vezet, mint a Toldi, Puskin, Tabán, Kino és a Művész) április 21-én indítja a Távmozi szolgáltatását, aminek a lényege az, hogy ugyanúgy lehet mozijegyeket venni, cserébe megnézhetünk otthon, monitoron vagy tévén olyan filmeket, amiket a budapesti mozikban is meg tudtunk volna. Egyelőre A láthatatlanok című francia drámáról tudjuk, hogy elérhető lesz távmoziban, de ha fogadnunk kellene, akkor feltehetőleg kifejezetten művészmozikba szánt, európai filmeket lehet majd így megnézni.

Az alábbi lista nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, és szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Filmek

The Willoughbys – Lois Lowry írónak sok könyve jelent meg magyarul, de a Netflix új animációs filmjének alapjául szolgáló The Willoughbys pont nem, pedig az alapsztorija alapján itthon is olvasnák. Egy olyan családról szól, ahol a szülők nagyon szeretik egymást, csak a gyerekeiket nem annyira, úgyhogy a csemeték elhatározzák, hogy elküldik őket egy világkörüli útra. Ami sikerül is, de jön cserébe egy új dadus, aki felforgatja az életüket. A The Willoughbys a cikkek alapján nem egy Bogyó és Babóca, hanem inkább egy majdnem Tim Burton-szerű, néha szatirikus sztori, amiből a Derült égből fasírt második részének rendezője készítette ezt az animációt olyan szinkronhangokkal, mint Will Forte, Maya Rudolph, vagy Martin Short, a narrátor pedig Ricky Gervais. (április 22.)

Circus Of Books – “Ha bárki megkérdezte tőlünk, hogy mivel foglalkozik a családunk, a hivatalos válasz az volt, hogy van egy könyvesboltunk” – ez a bolt a Circus Of Books volt a Los Angeles-i Santa Monica Boulevardon, és nem egyszerűen csak könyveket lehetett kapni, hanem ezt volt a város hardcore melegpornós központja. A kérdést pedig legtöbbször a tulajdonosok gyerekeinek tették fel, azonban a Circus Of Booksot vezető házaspár, Karen és Barry Mason még előttük is titokban tartotta, hogy pontosan mit csinálnak. Az egész úgy kezdődött, hogy Larry Flynt, a Hustler tulajdonosa helyi terjesztőket keresett az újságjának, aztán egy évtizedre rá már mindenki a Mason-házaspárhoz járt melegpornóért, ők pedig átvészelték az AIDS-krízist és a Reagan-korszakot, most pedig a lányuk készített róluk egy dokumentumfilmet. (április 22.)

Extraction – A Netflix néha meg tud lepni mindenkit olyan filmekkel, amiket mintha egyenesen a kilencvenes évek videotékáiból teleportáltak volna ide, ilyen volt a borzalmas Fractured, vagy a borzalmasan szórakoztató 6 Underground, és most itt van az Extraction, ami úgy fest, mintha egy tetszőleges, kommandózós Chuck Norris-filmet újraforgattak volna rendes pénzből, rendes színészekkel, de változatlan alapállással. A főszerepben viszont a Marvel-univerzum szupersztárja, a Thort alakító Chris Hemsworth látható, ő próbál kimászni a nemzetközi slamasztikából, amibe zsoldosként belekeveredett két ország között. Az Extraction nemcsak Hemsworth miatt kötődik a Marvelhez, a forgatókönyvet ugyanis a két-két Amerika Kapitányt és Bosszúállókat rendező Russo testvérek írták, a filmet pedig az azokban dolgozó kaszkadőrkoordinátor, Sam Hargrave rendezte. (április 24.)

Sorozat

Michael Jordan – Az utolsó bajnokságig – A Netflix és az ESPN közös dokumentumsorozatát minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázójáról, Michael Jordanről csak júniusban akarták bemutatni. Az érdeklődés azonban olyan nagy volt a sorozat iránt, hogy felgyorsították a befejezést, és már most bemutatják. A felfokozott várakozás nem meglepő: jelenleg semmilyen sportesemény nem zajlik a világban, így a rajongók legalább valamilyen múltbeli sportteljesítménynek szeretnének örülni. A tízrészes sorozat, amit három éven át készítettek, egyfelől Jordan karrierjéről, másfelől kilencvenes évek Chicago Bullsáról szól majd, különös tekintettel Jordan utolsó, 1997-98-as bajnokságára. A megszólalók listája elég impozáns: Jordan mellett többek között Scottie Pippen, Dennis Rodman, az edző, Phil Jackson és Barack Obama is beszél a legendás csapatról. (A sorozatról már el is készült az Index kritikája, itt lehet elolvasni.) (április 20.)

Éjféli Gospel – Az Éjféli Gospel a Netflix saját gyártású animációs sorozata 16 éven felülieknek. Az alkotók a Kalandra fel!-t készítő Pendelton Ward és Duncan Trussell humorista. A sorozat főhőse egy szimulátor segítségével jár be különböző világokat, amelyekben interjúkat készít a fantáziavilágok lényeivel. Az alkotók elmondása szerint az Éjféli Gospel egy világokon átívelő pszichedelikus utazás egy univerzumszimulátorban, egy olyan sorozat, ami nem kevesebbre vállalkozott, mint az élet és halál között feszülő egzisztenciális kérdések kutatása. Nekem már az előzetestől kifolyt a szemem, de biztos vannak olyanok, akik éppen ebben az univerzumban érzik otthon magukat. ( április 20.)

HBO GO

Romlott oktatás – A Romlott oktatás az amerikai történelem legnagyobb állami iskolai sikkasztási botrányát dolgozza fel szuper színészekkel, Hugh Jackmannel és Allison Janney-vel a főszerepekben. Jackman játssza Frank Tassone köztiszteletben álló Long Island-i tanfelügyelőt, aki asszisztensével, Pam Gluckinnal együtt a Roslyn Iskolai Körzet felvirágoztatásán dolgozik. Frank a pozitív üzenetküldés mestere, akit a szülők és a diákok egyaránt kedvelnek. Ám egy diákújságíró néhány gyanús papír láttán elhatározza, hogy alaposabban utánanéz a népszerű pedagógus dolgainak. Minél mélyebbre ás, annál sötétebb ügyekre, egy gigászi, több mint 11 millió dolláros sikkasztás sztorijára bukkan. A film érdekessége, hogy a forgatókönyvet író Mike Makowsky diák volt az érintett iskolában, így a lehető legközelebbről követhette a tanárok nem éppen áldásos tevékenységét. ( április 26.)

Apple+

Jacob védelmében – A Jacob védelmében William Landay nagy sikerű regényének sorozatváltozata, melynek főszereplője egy sikeres helyettes kerületi ügyész, Andy Barber (Chris Evans első sorozatszerepe karrierjének kezdete, 2000 óta). Andy élete egyik napról a másikra összeomlik, amikor 14 éves fiát, Jacobot megvádolják azzal, hogy megölte az egyik osztálytársát. Jacob azt állítja, hogy ártatlan, Andy természetesen hisz neki, és foggal-körömmel harcolni kezd a fiáért. Csakhogy a bizonyítékok egyre gyűlnek Jacob ellen, Andy pedig egyre inkább rádöbben arra, hogy szinte semmit nem tud a saját fiáról. Ellentétben a feleségével (Michelle Dockery), akit mentálisan mindinkább felőröl mindaz, ami a fiával és a férjével történik. (április 24.)

Beastie Boys Story – Mindegy, hogy a Beastie Boyst honnan ismerjük, az Intergalactic, a Sabotage, a You Gotta Fight, vagy éppen a B‐Boy Bouillabaisse ugrik be róluk, akkor is erős nosztalgiafröccs lesz ez a doksi/élő sztorizgatás, amit a trió még két élő tagja, Mike Diamond és Adam Horovitz adnak elő a színpadon. Főleg akkor, ha hozzáteszem, hogy a rendező Spike Jonze, akinek a Sabotage klipjét is köszönhetjük, olyan filmek mellett, mint A nő, vagy A John Malkovich-menet. (április 24.)

