A Riporterek Határok Nélkül nemzetközi újságíró jogvédő szervezet idén is közzétette szokásos sajtószabadság-ranglistáját, amelyen Magyarország – tavalyi helyezéséhez képest két helyet rontva – a 89. helyen végzett.

A 180 ország médiahelyzetét értékelő listán az Európai Unió tagállamai közül egyedül a 111. helyre sorolt Bulgária került mögénk. Az idei összegzésben közvetlenül előttünk Gambia (87.) és Izrael (88.), mögöttünk pedig Peru (90.) és Moldova (91.) szerepel.

"2019 viszonylag csendes év volt a magyar médiában, nem voltak nagyobb változások a tulajdonosi struktúrában. A kormánypárti médiaalapítvány, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány uralja továbbra is a médiapiacot" – írja értékelésében a Riporterek Határok Nélkül.

A szervezet ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy a Magyarországon szabadon dolgozni kívánó újságírók számára egyre nehezebb az információszerzés, ugyanis nem kérdezhetik szabadon a politikusokat a Parlamentben, a kormánypárti politikusok nem adnak interjúkat a kritikus médiumok munkatársainak, ahogy az állami intézmények sajtóosztályai is gyakran ignorálják a megkereséseiket. A magyar sajtószabadság helyzetét a fentiek mellett a kizárólag fideszes tagokból álló Médiatanács is rontja.

A Riporterek Határok Nélkül a rangsor bevezetőjében külön bírálta Orbán Viktort a felhatalmazási törvény miatt, amellyel a kormány akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatja azokat az újságírókat, akik a kormány meghatározása szerint valótlanságokkal akadályozzák a járvány elleni védekezés eredményességét. A szervezet már korábban jelezte, hogy a magyar kormány arra használja fel a koronavírus-járványt, hogy korlátozza az újságírók munkáját.

A jelentés szerint a vizsgált országok közül Norvégiában (1.), Finnországban (2.), Dániában (3.), Svédországban (4.) és Hollandiában (5.) a legjobb a függetlenül dolgozni kívánó újságírók helyzete, míg a rangsor utolsó helyeit Észak-Korea (180.), Türkmenisztán (179.), Eritrea (178.) és Kína (177.) szerepel. A Riporterek Határok Nélkül Kínát azzal a gondolattal marasztalta el, hogy ha létezne szabad sajtó az országban, akkor a világot sújtó koronavírus-járvány is megakadályozható lett volna.

A párizsi központú, nonprofit újságírószervezet idei listáján Németország a 11., Kanada a 16., Ausztria a 18., Ausztrália a 26., Szlovákia a 33., Franciaország a 34., az Egyesült Királyság a 35., az Egyesült Államok a 45., Románia a 48., Oroszország pedig a 149. helyet szerezte meg.

Magyarország tavaly ilyenkor 14 helyet zuhanva került a rangsor 87. helyére, a szervezet akkor azzal indokolta a visszaesést, hogy a magyar média tulajdonjogai még inkább az Orbán Viktorral szövetséges oligarchák kezében összpontosultak, közben pedig kritikus sajtótermékek zártak be, a megmaradt médiumok függetlensége pedig folyamatos veszélyben van.