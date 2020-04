Az HBO berendelte a Westworld című sorozat 4. évadát - közölte a csatorna. A most futó harmadik évadból hátravan még két epizód, de az alkotók, Jonathan Nolan és Lisa Joy már el is kezdhetnek dolgozni a következő évadon. A The Hollywood Reporter úgy tudja, hogy összesen hat évadot terveznek.

A Westworld története Michael Crichton kultikus fantasztikus filmjének, a Feltámad a vadnyugatnak az újragondolása. Az első évad jórészt egy vadnyugati kalandparkban játszódott a nem túl távoli jövőben, ahol a látogatók, az emberek a legsötétebb vágyaikat is kiélhetik a vendéglátókon, akik androidok. Csakhogy az androidok egy része elkezd öntudatra ébredni, és egyáltalán nem tetszik nekik, ami a parkban történik velük.

A második évadban aztán az is kiderült, hogy nem csak egy ilyen park akad, és hogy a vendégek agyát a parkban tartózkodás alatt folyamatosan szkennelték, beolvasták, digitalizálták és mentették minden rezdülésüket. A jelenleg is futó harmadik évadról ebben a cikkben írtunk hosszabban.