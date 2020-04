Hamarosan elérhetővé válik a Youtube-on az egykoron Magyarországon is nagyon népszerű japán animációs sorozat, a Sailor Moon első három évada, írja a Verge. A Sailor Moon a '90-es években közel olyan népszerű délutáni rajzfilm volt a magyar kereskedelmi csatárnákon, mint a Dragon Ball, a két műsort sokáig egymás után vetítette az RTL Klub a '90-es években a koradélutáni műsorsávban.

Április 24-től minden héten 10 rész kerül fel a Sailor Moon hivatalos Youtube-csatornájára, és valamikor július végére töltődik fel az első három évad mind a 127 (!!!) darab epizódja.

Az akció nem véletlen, Japánban szeptember közepén mutatják be a Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie c. kétrészes film első felvonását. A film az eredeti manga történetét dolgozza fel, amiket a sorozat negyedik évada is átvett annak idején.

Az egyelőre sajnos nem teljesen tiszta, hogy földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül bárki megnézheti-e majd a Youtube-on az említett epizódokat, vagy ez csak az amerikai piacra vonatkozik. Ha valaki nem emlékezne a sorozatra, itt van a főcím magyar szinkronnal: