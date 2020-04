Ez itt ismét a Karantévé, az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalmakról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

A lista nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, és szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk. Illetve muszáj itt most megemlíteni megint Hajdu Szabolcs legújabb, Békeidő című játékfilmjét, ami a magyar filmtörténetben egyedülálló módon az interneten mutatkozott be először. A Békeidőről írt cikkünket itt lehet elolvasni.

NETFLIX

Filmek

All Day And A Night – Joe Robert Cole írta a Fekete Párduc forgatókönyvét, és producerként és íróként dolgozott az American Crime Story első, O.J. Simpsonnal foglalkozó évadán, ő rendezte az All Day And A Night című drámát, amiben a Holdfény és a Basquiat főszereplői játszanak egy apa-fiú-felállást. Lehet, hogy sok az előző mondatban a filmcím, de legalább segít belőni, hogy milyen film az All Day And A Night. A főszereplője Ashton Anders (a tini Chiron a Holdfény-ből), aki gyilkosság miatt börtönbe kerül, és ott összetalálkozik azzal, akire semmilyen esetben nem szeretett volna hasonlítani – az édesapjával (Jeffrey Wright). (május 1.)

Kőgazdag ázsiaiak – Az utóbbi évek egyik legsikeresebb romantikus filmje az egész világon majdnem 250 millió dollár bevételt termelt, Magyarországon mégis csak DVD-n jelent meg. Ez a Kőgazdag ázsiaiak, ami pontosan beleillik az Ízek, imák, szerelmek, meg a Szerelem, paszta, tenger című címkefelhő-filmek közé: ez is egy nagysikerű regény alapján készült, bár hatalmas különbség azokhoz képest, hogy itt minden főszereplő ázsiai, ami nem biztos, hogy az újdonságokra híresen nem nyitott magyar közönségnek bejött volna. Mert igen, újdonság, hogy romantikus filmekben ázsiai nők és férfiak játsszák a vágy tárgyát, ebben az adott esetben Constance Wu alakítja a fiatal nőt, aki meglátogatja a párja, Henry Golding családját Szingapúrban, mielőtt egybekelnek. A Kőgazdag ázsiaiak végeredményben amúgy inkább érdekes, mint szórakoztató (és nem annyira jó film, mint a majdnem hasonló témát feldolgozó A búcsú), de működik turistafilmként, romantikus drámaként és néha vígjátékként is. És bemutatta a világnak Henry Goldingot, akit azóta már Guy Ritchie is belerakott az új filmjébe. (május 1.)

Sorozat

Hollywood – Ryan Murphynek lassan több sorozathoz lesz köze, mint amihez nem, neki köszönhetjük többek között az American Horror Story-t, az American Crime Story-t, a Glee-t, a Pose-t, a Viszály: Bette és Joan-t, a Nip/Tuck-ot, sőt, csak hogy az előző bekezdéshez is visszacsatoljunk, ő írta és rendezte az Ízek, imák, szerelmek filmadaptációját is. Murphy akkora nyerésben van, hogy már érkezik is a Netflixre a Hollywood című hét részes minisorozata, ami a második világháború utáni Los Angelest, vagyis az ottani szórakoztatóipart fogja bemutatni, azoknak a szemével, akik megpróbálnak bármi áron sikeresek és/vagy híresek lenni. A sorozatban feltűnnek régebbről ismerős arcok (Rob Reiner, Mira Sorvino Dylan McDermott), Murphy más sorozataiból ismerős arcok (Darren Criss), a mai közönség számára is ismerős arcok (Samara Weaving, Jim Parsons), sőt, szereplőként felbukkannak olyan sztárok az aranykorból, mint Vivien Leigh, Rock Hudson, vagy Anna May Wong. Bár felmerülhet a kérdés, hogy mennyire lesz hű a Hollywood az ő figurájukhoz, az első előzetesben például Hudsont egy tudatlan, vidéki tuskónak ábrázolják, aki nem ismeri fel az Elfújta a szél sztárját, ami finoman szólva is elképzelhetetlen lett volna akkoriban. (május 1.)

Into The Night – Pont az Airport 50 éves évfordulóján jön ez a repülős belga sorozat, amiben nem egy potenciális légikatasztrófa a legnagyobb probléma, hanem konkrétan a világvége. A Nap sugárzása minden ok nélkül elkezdi kiirtani az emberiséget, ezért egy repülőnyi túlélő, élen egy gépeltéritővel, elindul az örök sötétségbe egy utasszállítóval. Hat részes minisorozat, rejtélyes alapötlet, páneurópai, több nyelven beszélő szereposztás. (május 1.)

Never Have I Ever – A Netflix a tinikre is gondol, a Never Have I Ever egy csapat tinilányról szól, akik próbálnak megküzdeni azzal, hogy iszonyatosan kanosok, és hogy egy viszonylag konzervatív (a főszereplő esetében indiai) családból származnak. Az előzetes cuki, bár kicsit hasonlít a két évvel ezelőtti Szűzőrség című filmre, csak a szülők nélkül. A garancia itt a minőségre Mindy Kaling, aki az amerikai Office egyik mellékszereplőjeként és producereként tűnt fel, aztán saját sorozatot is gründolt A Mindy-projekt címmel (amiben Zsigmond Vilmos három részben operatőrködött), a Never Have I Evernek pedig ő az executive producere. (április 26.)

HBO GO

Filmek

Életem fénye – „Csak azért, mert az emberek nem betegednek már meg, nem azt jelenti, hogy rendbe jött a világ” – hangzik el Casey Affleck karakterének a szájából a lényeg az Életem fényében, a filmben, amiben egy rejtélyes vírus kinyírta a nőket, de furcsa módon Affleck karakterének lánya immunis maradt. Így éldegélnek a csak férfiakkal teli világban ketten, egymásra vigyázva. Előre szólok, hogy aki az új Walking Deadet várja az Életem fényétől, az vegyen egy nagy levegőt, Affleck rendezése a berlini, majd a Karlovy Vary-i filmfesztiválon mutatkozott be először, és nem egy nagy világvégi hullámvasútként jellemezték a tudósítók, hanem egy intim, főleg kétszereplős kamaradrámaként, amiben az akció kevés, de a meghitt pillanat annál több. Egy pici szerepben Elizabeth Moss is feltűnik. (május 2.)

Sorozatok

Los Angeles-i rémtörténetek: Angyalok városa – A Trónok harcából ismert Natalie Dormer főszereplésével készült az HBO új fantasy/horrorsorozata, ami tulajdonképpen a Londoni rémtörténetek spin-off sorozata. Ezúttal a viktoriánus Anglia helyett a 30-as évek Amerikájában járunk, amikor egy szörnyű gyilkosság híre rázza meg Los Angelest. A nyomozást végző Tiago Vega detektív (Daniel Zovatto) olyan természetfeletti erőkkel találja magát szemben, amelyek már nemcsak őt, hanem a családját is fenyegetik. A titokzatos történetben a mexikói-amerikai folklór hagyományai és a város első autópályájának építése is fontos szerepet kap. (április 24.)

Betty – A 2018-as Skate Kitchen egy bájos coming of age film volt egy külvárosi lányról, aki imád gördeszkázni, de erről az őt egyedül nevelő édesanyja hallani sem akar. Camille-t azonban nem lehetett megállítani, és elindult megismerkedni a kedvenc deszkás Instagram-oldalának, a Skate Kitchennek a szereplőivel. Most a film alapján Betty címmel készült sorozat. A 30 perces részekből álló sorozat New Yorkban játszódik, és egy fiatal nőkből álló gördeszkás társaságról szól, akik a férfiak által dominált deszkás világban próbálják bebizonyítani, hogy a deszkázásban nincs semmi olyan, amit egy lány ne tudna megcsinálni.. A Betty-ben öt egyenrangú főszereplő van, akik mind nagyon különböznek egymástól, de ahogy az az ilyen filmekben lenni szokott, tűzön-vízen át összetartanak. (május 2.)

Amazon Prime

Upload – Az Upload egy első hallásra meglehetősen furcsa kombináció, egy sci-fi-komédia-szatíra sorozat, ami a túlvilági élettel foglalkozik. Pontosabban egy olyan, virtuális túlvilággal, ami a nem túl távoli jövőben a sorozat szerint már mindenkinek választható opció lesz. Amikor tehát a főhős elég fiatalon meghal, akkor feltölti magát az általa választott túlvilágba, ahol egy Nora nevű nő lesz a segítségére. Ez idáig eléggé emlékeztet egy Black Mirror epizódra, de innentől inkább abszurd-komikus irányt vesz a történet. Miközben ugyanis a férfi megpróbálja megszokni, hogy ezentúl a szerettei és a földi élet ismert dolgai nélkül kell léteznie, a nő amiatt aggódik, hogy elég jól teljesít-e mellette. Merthogy neki, aki valódi, élő ember, az a munkája, hogy az elhunytak a lehető legjobban beilleszkedjenek a túlvilágon. Az Upload alkotója Greg Daniels, aki az amerikai The Office-t és a Parks and Recreationt is készítette. (május 1.)

Apple+

Trying – A Trying az Apple+ első brit gyártású sorozata, ami az örökbefogadás témáját próbálja körüljárni humoros formában. A sorozat főszereplője egy harmincas pár, Nikki (Esther Smith) és Jason (Rafe Spall), akik gyereket szeretnének. Csakhogy Nikki nem tud teherbe esni, ezért úgy döntenek, hogy akkor megpróbálkoznak az örökbefogadással. A gond csak az, hogy Nikki és Jason, hiába harmincasok, sok tekintetben még mindig gyerekek. Az életük egy merő káosz, a családtagjaik minimum furának nevezhetők, a baráti körük nemkülönben. Hogy kaphatna egy ilyen pár kisbabát? És ha kapnak is, meg tudnak felelni ennek a hatalmas feladatnak? Meg tud felelni a környezetük, képesek lesznek mindannyian megváltozni egy gyerek kedvéért? (május 1.)

iTunes, Google Play

Ezek a filmek azok, amiket nem a streamingoldalakon, hanem a feljebb említett digitális szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni vagy kikölcsönözni.

Seberg – A Kristen Stewart főszereplésével készült film Jean Seberg francia színésznő életéről szól, akit a legtöbben a Kifulladásig női főszerepében ismertek meg. Amerikai és francia filmekben egyaránt sikeres volt, de a magánélete szomorúan alakult. Négyszer ment férjhez, második férje Romain Gary regényíró, filmrendező volt. Jean Seberg az 1960-as évek végén került kapcsolatba a Fekete Párducok polgárjogi mozgalommal, az aktivistájuk lett, ami miatt az FBI látókörébe került. 1970-ben várandós volt, amikor állítása szerint az FBI állandó zaklatásai miatt akkora feszültségben élt, hogy altatókat és nyugtatókat kellett szednie. Egy alkalommal olyan sok altatót vett be, hogy elvetélt. Később volt egy sikertelen öngyilkossági kísérlete, majd 1979-ben, negyvenéves korában nagy mennyiségű alkohollal és kábítószerrel a vérében találták holtan. Valószínűleg öngyilkos lett. A film bemutatja a színésznő sztárrá válását, majd bekapcsolódását a polgárjogi mozgalomba, és azt, ahogy lassan elvesztette a talajt a lába alól. Kristen Stewart mellett Margaret Qualley, Zazie Beetz, Vince Vaughn és Anthony Mackie játszik benne. (április 26.)

Harriet – Életrajzi dráma a Harriet is, ami Harriet Tubman (a szerepért Oscar-jelölést kapó Cynthia Erivo) rabszolgából lett szabadságharcos életét meséli el az 1800-as években. Harriet Tubman rabszolgának született, de fiatalon sikerült megszöknie. Ezután arra tette fel az életét, hogy minél több rabszolgát segítsen a szökésben, és a Földalatti Vasútnak nevezett rabszolgamentő hálózat egyik legeredményesebb tagja lett. Alakja legendássá nőtt, a feketék Mózeseként kezdték emlegetni, olyan sok ember köszönhette neki a szabadságát. Amikor kitört a polgárháború, természetesen csatlakozott az északiakhoz, és saját alakulata élén harcolt. A film azonban nem erre az időszakra, hanem a korai éveire koncentrál, amikor a szökését követően rájön arra, hogy mi a feladata az életben, hogy miként segítheti a leghatékonyabban a még mindig rabszolgaságban élő feketéket. (május 1.)

(Címlapkép: Betty, Alison Cohen Rosa / HBO. Borítókép: Hollywood, Netflix.)