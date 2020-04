Ezzel a Disney Plus lesz az első olyan felület, ahol mind a 9 rész megtalálható lesz egy helyen, írja a Variety.

A Star Wars – Skywalker kora eredetileg csak júliusban került volna fel a streamingfelületre, de a Disney végül előrébb hozta a bemutatást május 4-re. Május 4 egyébként a Star Wars-nap, az angol dátum, a May the fourth rájátszás a May The Force Be With You (Az erő legyen veled) Star Wars-szállóigére. Ezen a napon a Mandalorianról szóló dokusorozatot, illetve az animációs Klónok háborúja utolsó részét is felrakják a felületre.

A mozik bezárása és a koronavírus-járvány miatt a Disney egyre jobban támaszkodik a Disney Plusra. Panaszra azonban nincs okuk, a járvány kirobbanásával 50 millió fölé emelkedett 2 hónap alatt a feliratkozóik száma (míg február elejéig a Disney közlése szerint közel 28 millióan iratkoztak fel). Magyarországra és a térségbe a tervek szerint csak 2021 első felében érkezik meg a szolgáltatás, itt írtunk arról, hogyan lehet egy kiskaput kijátszva megnézni a Netflix és az HBO Go konkurenciáját, amit mi is leteszteltük.