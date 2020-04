Hat hetes kényszerpihenő után, tesztüzemmódban, szigorú előírások mellett hétfőn folytatódott az RTL Klub Barátok közt című sorozatának forgatása, miután az összes munkatársat tesztelték koronavírusra – tudta meg a SorozatWiki a produkciótól.

Fotó: Barátok közt / UFA Magyarország

A sorozat forgatását a járvány miatt – lényegében minden más tévés produkcióhoz hasonlóan – március közepén állították le. A sorozatot gyártó UFA Magyarország szerint viszont most „minden korábbinál szigorúbb intézkedéseket hoztak a szereplők és az alkotók egészsége érdekében”, és „elkészítették a járványügyi cselekvési tervet, hogy a zavartalan munkavégzés biztosítása mellett a vírus terjedését is megakadályozza a forgatások során”.

A sorozat producere, Ondruss Ilona azt is elmondta a portálnak, hogy a színészeket, mivel ők nem tudják tartani a távolságot egymástól, kétszer is tesztelték, új munkarendet vezettek be, biztonsági övezetet hoztak létre a stúdión belül, és aki forgat, annak kötelező a szájmaszk és a gumikesztyű viselése, valamint a rendszeres lázmérés. Korlátozzák, hányan tartózkodhatnak egy légtérben, és ők milyen messze állhatnak egymástól, folyamatos a fertőtlenítés és a vírustesztelés is. „Egyelőre teszteljük, hogy a szigorú szabályok mellett hogyan tud haladni a forgatás. Reméljük, hogy így is hatékonyan tudunk dolgozni” – fűzte hozzá a producer.

