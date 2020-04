Évi és Renátó első szexjelenete nagyon szórakoztató volt. Mosolyogva néztük, jókat nevettünk Évi nyuszifüles papucsán

– nyilatkozta a Blikknek Till Attila műsorvezető, amikor az első Big Brother 10 éves évfordulóján megkérdezték a legnagyobb hatású magyar valóságshow-ról. Az akkor még ORTT néven futó bizottság 30 perces sötétséggel büntette a TV2-t a szexjelenetért. Mára eljutottunk oda, hogy a TV2 bünteti az egész országot sötétséggel, de azt az utóbbi 18 évben nehéz lenne letagadni, hogy a valóságshow műfaja Magyarországon is a szexről szólt, vagy legalábbis a szex lehetőségéről, belengetéséről, potenciáljáról. Egészen addig, amíg 2015-ben az Éden Hotelben az egyik férfi versenyző úgy erőszakoskodott egy mellette fekvő nővel, hogy óriási botrány kerekedett belőle.

Szóval itt volt már az ideje, hogy büntessék a szexet egy valóságshow-ban.

Viki Kolar és Jonno Richards egy egészen zseniális alapötlettel álltak elő: mi lenne, ha összegyűjtenének egy csomó gyönyörű, sorozatrandizó, szexuálisan túlfűtött fiatalt egy csodaszép luxusvillába? Majd azt mondanák nekik, hogy tilos a szex, és ha kihágnak, akkor ugrik a pénzjutalmuk? Ebből lett a Too Hot To Handle, a Netflix legújabb, nyolc részes realityműsora.

A Netflixnek messze nem ez az első próbálkozása arra, hogy a reality műfaját átalakítsa a streaming szabályai szerint. Idén ment már a névtelen internetezésen alapuló The Circle, illetve mi is írtunk az elég bizarr randiműsorról, a Love Is Blindról, amiben a jelentkezőknek fallal elválasztva, ismeretlenül kellett belevágniuk egy párkapcsolatba. Kolar és Richards elmondták, hogy őket a Seinfeld című kultikus sitcom talán legismertebb epizódja inspirálta, a The Contest című részben pénzben fogadnak a szereplők, hogy ki bírja legtovább maszturbálás nélkül, de mindezt úgy, hogy maga a fogalom el sem hangzik a szövegben, csak különböző, ködös eufemizmusokban („Még mindig te vagy a birtokod urasága?”). 28 éves spoiler: a rész végére mindenki elélvez.

Kolar és Richards a Seinfeld figuráit lecserélték Insta-sztárokra, influenszerekre és pont olyan arcokra, akik a legendásan meghiúsult Fyre Festival promóvideóiban is feltűnhettek volna. Öt fiú és öt lány, pont olyanok, akik miatt a járvány előtt általában elkerültük a Gozsdut: tetovált, kigyúrt, nem túl rafkós emberek, akik viszont büszkén beszélnek arról, hogy hány embert fektetettek már meg. A válogatásnál ez fontos szempont volt, az egyikőjüket például azért tartották tökéletes jelentkezőnek a producerek, mert a telefonján volt egy lista azokról a nőkről, akikkel lefeküdt, de a nagy részüket már el is felejtette.

A Too Hot To Handle első két része a legjobb, a producerek ugyanis úgy tervezték meg az első 12 órát, hogy senki sem tudja pontosan, mire is megy ki a játék, a nézőt és a kotnyeles narrátort kivéve. Az utóbbi nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a műsor nézhető legyen, a poénjainak nagyjából fele működik, de azoktól sokkal élvezhetőbb lesz az egész. Szóval a szereplők teljes tudatlanságban, egyesével érkeznek meg a luxusvillába, ahol behűtött pezsgő várja őket és az izgatottság, hogy ki lesz a következő, aki megérkezik. Mivel azzal mindenki tisztában van, hogy egy randiműsorba jött, már neki is állnak az azokhoz passzoló normák szerint viselkedni, nem kell sokat várni, hogy valaki már feneket kenegessen napolajjal, egy másik pár pedig elkezdjen smárolni.



És ekkor jön be a képbe a műsor második újítása, a leginkább egy közlekedési terelőkúp és egy Bluetooth-hangfal kombinációjának tűnő „mesterséges intelligencia”, Lana. Lana olyan, mintha egy különösen gonosz Siri vagy egy Amazon Alexa lenne, akinek bevallottan az a célja, hogy megfigyelje a lakókat. Lana bejelenti, hogy a ház szabályai a következők: tilos a szex, tilos a csók, tilos bármilyen szexuális közeledés, tilos az önkielégítés. A nyeremény 100 ezer dollár (32 millió forint), ha bárki kihágást követ el, ebből a nyereményből fog lejönni a büntetés. Nem tudjuk, hogy a nyeremény pontosan hogy oszlik el, nem tudjuk, hogy a büntetés mekkora lesz. Lehet smárolni? Az orál mennyi? Gumi nélkül?



A bejelentés végigsöpör az egész bandán, van olyan, aki azonnal pánikba esik, van olyan, aki elhatározza, hogy ő bizony egy hónapig simán ki fogja bírni, mert meg fogja nyerni a pénzt. És van olyan is, aki magasról tojik rá.

- Te mit dolgozol? - Instagram.

Ez a Too Hot To Handle legjobb dialógusa. Az Instagram a kanadai Francesca szájából hangzik el, akit egyáltalán nem érdekel a pénznyeremény, a dinka, 22 éves ausztrál Harry viszont annál jobban. Ők azok, akik már a szexuális szigorítás előtt egymást falják, és ők azok, akiket egyáltalán nem érdekel a pénz, hiszen van nekik dögivel. Úgyhogy Francesca nagyon hamar a THTH főgonosza lesz, az alávaló, konspiráló figura, aki a második rész végén bosszúból smárol egy másik lánnyal, csak azért, hogy kiszúrjon a többiekkel. Eddig elég bomba ez a műsor.



Aztán kiderülnek a THTH turpisságai. Ugyanis hiába álcázza magát trashrealitynek, a genyózás mélyén érző szív dobog: a műsor célja az, hogy ezeket az emberek, akiknek eddig olyan felületesek voltak a párkapcsolataik, hogy nem is volt kedvük megismerni a másikat, csak mentek át a következőre, megváltoztassa. Jobbá tegye. A producerek (a narrátor gyakran hivatkozik rájuk) workshopokat szerveznek a versenyzőknek, amelyeken kommunikációt, türelmet, toleranciát, önismeretet tanulhatnak. Ez papíron amúgy szuperül hangzik, de amikor a férfiak sárral kenegetik egymást, akkor azért kicsit kamuszagú, de vannak olyan foglalkozások, mint a kikötözős shibari, ami tényleg szuperül értelmezhető a reality keretein belül és kívül is. Kár, hogy kicsit rendszertelenek.



Illetve az is kár, hogy a THTH szeretné, ha a kecske meg is nyalná a sót, meg a só is száraz maradna a végére, mert a nemes célok ellenére a műsor azért szívesen fejest ugrik a szeméttévébe: Francesca és mindenhez bólogató samesza, Haley tökéletes realityszereplők, de ugyanilyen trashrealitys pillanat az is, amikor a kanos férfiak egyszerűen annyira megőrültek az önmegtartóztatástól, hogy észre sem veszik, hogy egymással flörtölnek.



A műsor izgalmát az adja, hogy nem vagyunk tisztában a szabályokkal, de a producerek képesek bedobálni további érdekességeket. Az egyik egy privát szoba, ahova a párok elvonulhatnak, bár itt is engedelmeskedniük kell az előírásoknak. A másik a nagyjából a műsor felénél megjelenő okosórák, amik zölden kezdenek el világítani, ha az illető kimenőt kap, és kedvére csókolózhat. Annyi lehetőség volt ezekben az órákban, hogy valami tényleg szemét dolgot művelhessenek vele – ahogy a játékosok számítanak is rá –, de általában csak engedményként használják azoknak a pároknak, akik realitymércével mérve tartalmas, egymás felé nyitó beszélgetéseket folytatnak le.





A szereposztás nem sikerült tökéletesen, bár jóval kevesebb ember bizonyul fiaskónak, mint telitalálatnak: az ír Nicole úgy csinálja végig az egész műsort, hogy szinte egy gondolatát nem hallhatjuk, egyetlen emlékezetes pillanatát sem láthatjuk, sőt, nem is alakít ki kapcsolatot senkivel, míg a Jézus-szerű Matthew-ről egy idő után mindenkinek az jut eszébe, hogy hm, tényleg hasonlít Jézusra, és ezt a poént újra és újra elsütik, akár képben, akár a narrátor segítségével. Már a második részben belengetik, hogy érkezni fognak új emberek, akik megbolygatják a beállt egyensúlyt, de ők csak az egész etap vége felé érkeznek meg, amikor sokat már nem számítanak. És mivel nincsen kiszavazás, a szereplőknek sem kell produkálniuk magukat a nézők felé, és mivel a kiesés vagy kizárás szabályai sem teljesen egyértelműek a pénzvesztést kivéve, ezért senki sem próbálja igazán feszíteni a húrokat.



Ezért lesz a Too Hot To Handle a végén a kelleténél nagyobb csalódás, mert egy realitykeretbe próbál beszuszakolni egy realitytől eléggé távol álló gondolatot: az önismereti tréninget, ahol az emberek jobbá válnak attól, hogy részt vettek a produkcióban. A workshopok után nagy energiát fektettek a producerek abba, hogy minden szereplővel elmondassák, mennyire jobbak, boldogabbak lettek, mennyire tisztában vannak önmagukkal, és mennyire rossz az az élet, amit eddig éltek. Furcsa ezeket a mondatokat hallani egy olyan műfajban, ahol szinte minden kamu.

A Too Hot To Handle április 17-től lehet megnézni a Netflixen.