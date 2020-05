Emlékeznek azokra az időkre, amikor tiniként a mi bajunk volt a legnagyobb, azt hittük, sosem lesz rosszabb az első szerelmi csalódásnál és hát amúgy is mindjárt vége a világnak? És azokra a durva házibulikra? Arra a játékra, hogy Én még sosem? Most utóbbiról lesz szó, ez a címe ugyanis a Netflix új sorozatának.

Akinek nincs meg: az Én még sosem egy ivós játék, a középsulis-gimis házibulik alapköve, amiben ha nem igaz ránk a valamelyik játékos által kimondott tagadó mondat, akkor inni kell. Ivás a Netflix sorozatában is van, de alapvetően csak annyi köze van a játékhoz, hogy főként gimisekről szól. Mindy Kaling (főként komikus, de szerepelt például az Ocean's 8-ben is) félig önéletrajzi ihletésű sorozatának középpontjában egy Devi nevű indiai lány áll, akit a 18 éves Maitreyi Ramakrishnan alakít (neki ez az első sorozatszereplése).

Devi már Amerikában született, szülei Indiából költöztek oda, aztán édesapja egy iskolai koncerten meghalt, ő pedig 3 hónapig nem tudott a gyász pszichoszomatikus hatása miatt felállni. Aztán egy fiú, Paxton miatt újra sikerült, és innen kapcsolódunk mi be a történetbe: egy apját gyászoló tinilány életébe, akiről ráadásul az egész suli azt hiszi, csak színlelte, hogy nem tud járni. A lány úgy határoz, ez a sulis éve sokkal jobb lesz, mint az előző, két barátjával (Eleanor és Fabiola) azt tervezik, bepasiznak, bebuliznak, vagy ahogy kapásból az első rész elején Devi imádkozása közben kéri az isteneit:

Kedves Istenek, szeretném, hogy meghívjanak egy buliba, ahol van alkohol és drog. Nem azért, hogy kipróbáljam, hanem hogy azt mondhassam, kösz, nem kérek kokaint.

A Netflixnek volt már egy (már két évadnál járó) Szexoktatás című sorozata, ami nagy vonalakban szintén erről szólt: tiniélet, buli, szerelem, szex, konfliktus a felnőttekkel. Habár könnyű azt hinni az előzetes alapján, hogy nem kapunk újat, az Én még sosem hamar rácáfol, hogy csak pótlék lenne a Szexoktatás legújabb évadának megérkezéséig. Az viszont mindenképp érdekes, hogy a Szexoktatás sikeréhez hasonlóan az Én még sosem is hamar a csúcsra jutott, jelenleg a Netflix 2. legnépszerűbb sorozata Magyarországon.

Rövid történet sok szálon

A sorozat teljes története kicsit a mi életünk is. Mind ismerjük azt a pillanatot, ami távolról semmiségnek tűnik, de szimbolikusan az akkori legnagyobb dolgot jelenti. Mindenki találkozott már a gyásszal, az önzőséggel (igen, saját önzőségével is). A sorozat előzetese pár bulizós tinilányt ígért, de ez csak a becsalogatás, mert az Én még sosem rámutat arra, amire néha rá kell: az elnyomott fájdalmakra, a vágyakra és az elcseszett emberi kapcsolatokra. Habár az Én még sosem mindössze 10 félórás részből áll, meglepően sok témát feldob, szó esik benne

az indiai és az amerikai kultúra ellentmondásairól, legyen az a húsevés mellőzése vagy a szülők által eltervezett házasság és a saját választás közötti kulturális ellentét;

a szülő elvesztéséről akár azáltal, hogy meghal, akár azáltal, hogy csak nincs ott a gyereke életében;

a túlzott szülői szigorról, szembeállítva a nevelés teljes hiányával;

a fogyatékkal élők elfogadásáról (érdekesség, hogy ezt a szerepet a modellkedésével a valóságban is port kavaró, Down-kóros Lily D Moore játssza);

a szexualitás felvállalásáról, a vallomásokról és coming outokról;

a tiniszerelmekről, a hazugságokról, a pletykákról, a házibulikról, meg a velük okozott hülyeségekről.

A sorozat azzal tudja bevinni az igazi csapásokat, hogy nem fókuszál egyetlen nagybetűs főszereplőre (aki Devi lenne), hanem valahogy 5 órába sűrítve történetet tud adni mindenkinek, Devi barátainak, riválisának, szerelmének, anyjának, unokatesójának, kicsit még a pszichológusának is. Maradnak emiatt jócskán elvarratlannak tűnő szálak, és persze nem egy kliséjeleneten kell unatkoznunk vagy felhúznunk magunkat, de az évad végére mégis megerősödik a sorozat annyira, hogy ez igazából nem tűnik problémának.

Mitől több az Én még sosem, mint a többi tini rom-com?

Mikben hasonlít egy tinisorozat az életünkre?

Hogyan mutatja meg a gyászt egy ilyen sorozat? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

De kicsoda Devi?

Devi sokáig a stréberlány-akit-nem-vesznek-észre, de aztán beveszik maguk közé a "menők". Innen kezd érdekessé válni a története. Ő lesz a lány, aki a menő fiúval szeretne járni, ő lesz a stréber, akinek fura barátai vannak. Ő lesz az önző és forrófejű, sokszor kiszámíthatatlan kamasz. Ő az apját gyászoló gyerek és az az indiai lány is, aki legszívesebben megtagadná azt, hogy indiai. Devi karakterében meghatározó az eltérő kultúrák találkozása és a gyásszal való nyers és sokszor kezelhetetlen küzdelem.

Az indiai vonal persze érdekesebb a szokásos tinédzser drámázásnál. Devi életén keresztül találkozunk a rasszizmussal, indiai gasztronómiával, a hagyományok és a modern kori normák feloldhatatlannak tűnő (de néha feloldható!) összetűzésével, sőt, még a hindu Ganésa-púdzsa amerikai köntösbe öltöztetett ünneplésével is.

És nem Devi az egyedüli, aki előítéletekkel találkozik: mellette zsidó, ázsiai, fekete, meleg és fogyatékkal élő karakterek is megjelennek, ami érezhetően nem azért van, mert a Netflix píszí szeretne lenni, hanem azért, hogy eljusson az üzenet azokhoz, akik a 21. században még nem fogták fel, hogy

KOMOLYAN, NEMCSAK A FEHÉR EMBEREKÉ A VILÁG.

Halál komoly

Az indiai vonal mellett viszont erős a gyász jelenléte is. Ebben Devi nincs egyedül, anyja emlékeibe is sokszor beleláthatunk, kettejüktől együtt pedig megkapjuk azt az evidenciát, amit tudunk, csak nem jó tudni: gyászolni mindig nehéz és mindig rossz. A sorozat két karaktere teljesen máshogy kezeli a helyzetet, az egyik a gyermeki lázadást, önfejűséget, bezárkózást, a másik a felnőtt kifelé helytálló és kemény, de belül teljesen összetört világát mutatja meg. A gyászoló rokonok saját párhuzamos valóságukba menekülnek a fájdalom elől, de végig olyan hibákat látunk, amiket más is elkövetne. A sorozat viszont olyan megoldásokat is mutat, amiket már nem biztos, hogy a való életben bárki magától meglépne.

Sok rosszat nem lehet az Én még sosemre mondani. Remekül megragadja a valóságot, és maximum apróságokkal tudja felbosszantani a nézőt, mint például a túlzásba vitt netflixes utalások vagy a néha felbukkanó narrátorok, akiknek igazából sok funkciója nincs egy-egy infómorzsa bedobása és a vicceskedés mellett. A karakterek közül vannak kevésbé kidolgozottak (pl. Paxton szüleiről semmit nem tudunk), illetve a szereplők néha idegesítőek, néha túlreagálnak dolgokat. De hát hogy is ne tennék? Hiszen tinédzserek.

( Borítókép: Jelent a filmből. Fotó: Lara Solanki / Netflix)