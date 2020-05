Hatalmasat húzott a Netflix azzal, hogy nem csak beszállt a "szép emberek egy trópusi szigeten"-típusú realityk gyártásába, hanem még fel is rázták a jó pár éve unalmassá váló formulát azzal, hogy a világ minden tájáról összeválogatott esztétikus, de nem túl okos embereknek megtiltották a szexuális kapcsolatot, hogy a párkapcsolat nem testi aspektusainak értékelésére neveljék a felajzott szereplőket. A sorozatról részletesen ebben a cikkben írtunk:

A hatalmas sikerű valóságshow két legnagyobb sztárja Francesca Farago és Harry Jowsey volt, akiknek már több millió követőjük lett Insagramon, és a Buzzfeed azt írja, hogy a műsor másik stabil párosával (Sharron és Rhonda) ellentétben a forgatás után is együttmaradtak, és nemrég eljegyezték egymást.

Nemrég a Netflixre egyébként felkerült egy bónusz epizód is, amelyben Zoomon keresztül faggatják a szereplőket, hogy mi történt velük azóta, hogy vége lett a műsornak. Itt derült ki, hogy Francesca és Harry eljegyezték egymást. A Netflix egyelőre nem jelentette be a folytatást, de ha lesz is, biztosan csúszik a gyártás, hiszen a járvány miatt elmarad idén a hasonló koncepció alapján készülő Love Island is Nagy-Britanniában.