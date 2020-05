Ez itt ismét a Karantévé, az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalmakról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

És még egy csodás magyar fejlemény: ahogy korábban februárban, most májusban is ingyenessé tették több remek magyar dokumentumfilmet, a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületének jóvoltából ezen az oldalon meg lehet nézni például A létezés eufóriáját, és még öt másik dokumentumfilmet, mindenképpen érdemes.

A streamingszolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, és szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Filmek

Hotel Artemis – Kevés vizet zavart a Hotel Artemis, amikor 2018-ban bemutatták, pedig az már önmagában megért volna egy kis figyelmet, hogy Jodie Foster hosszú idő után ebben a filmben tért vissza színészként, annyi rendezői meló után. Foster alakítja a Nővért, aki egy titkos kórházat üzemeltet, ahova a tagságival rendelkező törvényen kívüliek jöhetnek gyógyulni, szóval az egészet akár úgy is felfoghatjuk, mint a John Wick-univerzum egyfajta újraértelmezését. A film Drew Pearce rendezői bemutatkozása, aki a Mission: Impossible – Titkos nemzet és a Vasember 3. forgatókönyveit írta, Foster mellett olyan színészek tűnnek fel, mint Sterling K. Brown, Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry, Jenny Slate, Zachary Quinto, Charlie Day és Dave Bautista. (május 15.)

Sorozat

Trial By Media – Nem a törvény számít, hanem az, hogyan meséljük a történetet, így hangzik a Trial By Media előzetesében az első mondat, és a sorozat pontosan erre fókuszál, hogy mik voltak azok az esetek az amerikai igazságszolgáltatásban, amiknél a médiának kulcsfontosságú szerep jutott, akár a tárgyalás menetében, vagy akár magában az ítéletben. A dokusorozat hat különböző esetet dolgoz fel, az egyik executive producer George Clooney volt. (május 11.)

Inhuman Resources – Eric Cantona játssza a főszerepet ebben a francia sorozatban (eredeti cím: Dérapages), ami megpróbál bemosni egyet a nagy, könyörtelen cégeknek. A történet egy 57 éves, munkanélküli férfiről szól (ő lesz Cantona), akit egy nagynevű vállalat kinéz magának, de a felvételi nem szokványos állásinterjú. A férfinak ugyanis el kell árulnia a feleségét, lopnia kell a családjától, sőt, még egy túszejtésbe is be kell mennie, azzal a tudattal, hogy ezt mind meg fogják bocsátani, ha megkapja az állást. De akármennyire is teper, csak később esik le neki, hogy a nagyvállalati világ játszmájában ő mindig csak egy gyalog lehet. (május 15.)

White Lines – A Magyarországon is nagyot futó Money Heist alkotójától érkezik ez a sorozat, ami Ibiza partiszigetét fogja egy kicsit más szemmel bemutatni. A főszereplő egy fiatal nő, aki a szigetre érkezik, amikor a 20 évvel ezelőtt eltűnt, egyébként DJ tesójának holttestét a partra sodorja a víz. Aztán nyilván nemcsak a holttest bukkant fel, hanem mindenféle titkok, kábós ügyletek, gyanús alakok, és a hatósági korrupció is. Az előzetes mindenesetre bomba jó. (május 15.)

HBO GO

Filmek

Fájdalom és dicsőség –"A Fájdalom és dicsőség gyakorlatilag önéletrajz. Egy olyan filmrendezőről szól, akinek az élete feltűnően sokban hasonlít Pedro Almodóvaréhoz, és egy olyan témáról, ami az ő életét is meghatározza: hogy mennyi fájdalommal, szenvedéssel, csalódással és depresszióval jár, ha a művész nem tud megfelelő új művet létrehozni, és hogy ez a sok fájdalom, szenvedés és csalódás viszont akár a megfelelő új mű létrehozását is lehetővé teheti" – írtuk kritikánkban Pedro Almodóvar nagy visszatéréséről. A filmben Salvador Mallo filmrendezőt (Antonio Banderas) az a hír rángatja ki a házából, amit hosszú ideje nem hagyott el, hogy harminc év után felújítják a legsikeresebb filmjét, a premieren pedig együtt kéne beszédet mondania a főszereplővel, akivel a forgatáson úgy összeveszett, hogy azóta se szóltak egymáshoz. Ezzel kezdődik az az önéletrajzi és önismereti utazás, amelyen Antonio Banderas briliáns kalauzolásával bebarangolhatjuk Pedro Almodóvar életét és személyiségét. Persze szigorúan úgy, ahogy azt a mester láttatni akarja. (május 17.)

Sorozatok

Ez minden, amit tudok – Nem könnyű végignézni ezt a hatrészes minisorozatot, amely Wally Lamb bestselleréből készült, és a Birdsey család történetén keresztül mutatja be a 20. századi Amerikát. A történet középpontjában egy ikerpár, Dominick és a paranoid skizofréniában szenvedő Thomas állnak, mindkettőjüket az Oscar-jelölt Mark Ruffalo alakítja. Dominick visszaemlékezésein keresztül gyerekkoruk óta követhetjük, ahogy az egészséges testvér egyre kétségbeesettebben figyeli, ahogy a testvére fokozatosan elveszíti a kapcsolatát a valósággal. Mark Ruffalo mellett a fontosabb szerepekben olyan színészeket láthatunk, mint Melissa Leo, Kathryn Hahn, Juliette Lewis és Rosie O'Donnell. (május 11.)

Nagy Katalin – A kezdetek - Még szinte ki sem hevertük Helen Mirren félresikerült Nagy Katalin-sorozatát, amiben a cárnő változatos magánéletének taglalása sajnos nem tette lehetővé, hogy uralkodói nagysága is kiderüljön, máris itt egy újabb sorozat róla. Ebben Nagy Katalin (Elle Fanning) fiatal évein a hangsúly, amikor tizenévesen Oroszországba érkezik, hogy feleségül menjen Péter cárhoz. Nagy várakozásait nagy csalódás követi, egy mesés ország helyett egy veszélyes, romlott és elmaradott világban találja magát. (És egy még ennél is rémesebb férj mellett.) Az alkotók szerint ez egy kitalált történet, vagyis a történelmi hűség ezúttal (is) mellékes, a lényeg a szórakoztató sztorin van. A sorozat írója pedig nem más, mint Tony McNamara, aki többek között az Oscar-díjas A kedvenc című filmet is írta, amiből azért sejthető, hogy milyen hangulatra számíthatunk. (május 16.)

iTunes, Google Play

Ezek a filmek azok, amiket nem a streamingoldalakon, hanem a feljebb említett digitális szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni vagy kikölcsönözni.

Egy kivételes barát – Fred Rogers (vagyis Mister Rogers) Magyarországon gyakorlatilag ismeretlen, de Amerikában generációk számára volt meghatározó élmény a műsora. 33 éven át vezetett ugyanis egy olyan tévés gyerekműsort, ami alapvetően azt a célt szolgálta, hogy a gyerekeknek jobb önismeretük, és ezáltal jobb életük legyen. Hogy ne féljenek a saját érzésektől, hogy a negatív élményeket inkább dolgozzák fel magukban, és ne söpörjék a szőnyeg alá. Fred Rogers nemcsak a tévében, hanem az életben is lenyűgöző ember volt, legalábbis ez derült ki az Esquire magazin 1998-as cikkéből, amelyben az újságíró azt állította, hogy a Rogersszel való találkozás megváltoztatta az életét. Ezt a találkozást dolgozza fel a film, a főszerepben a Rogershez hasonlóan tökéletes Tom Hanksszel. (május 14.)

Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk – A Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk Michael Bay 1995-ös akciófilmjének, majd az ahhoz készült 2003-as folytatásnak a folytatása. A csapat maradt a régi: Mike Lowrey (Will Smith) továbbra is nagyon menő, nagyon tud csajozni, nagyon jó a szövege és a senki nem lehet jobb zsaru nála. Marcus Burnett (Martin Lawrence) pedig továbbra is csak szeretné megúszni az egészet úgy, hogy se a melóban, se otthon ne szoruljon. A történet most egy mexikói drogbáró özvegyének bosszúhadjárata körül forog, amelynek első számú célpontja Mike, aki persze semmire nem megy Marcus enyhén szólva is vonakodó segítsége nélkül. (május 15.)

