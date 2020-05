Meghalt Fred Willard, a Modern család tréfamester nagypapája

Nyolcvanhat éves korában meghalt Fred Willard amerikai színész, író, aki a Modern Család egyik főszereplőjének apukáját játszotta, és akit a szerepért Emmy-díjra is jelöltek.

Fred Willard Los Angelesben halt meg „békésen, fantasztikus korban, 86 évesen”, helyi idő szerint péntek este, közölte lánya, Hope Mulbarger szombaton.

Egészen a legvégéig mozgásban maradt, játszott, és azon dolgozott, hogy boldogok legyünk. Nagyon szerettük, és örökké nagyon fog hiányozni

– idézi a CNN Mulbargert.

A színész, akinek több mint 300 szerepét jegyzi az IMDB, több mint 50 éve a pályán volt: az első alkalommal 1966-ban tűnt fel a tévében. Az évtizedek során játszott Rob Reiner A turné című filmjében, Christopher Guest filmjeiben – a Guffmanre várva, a Nem kutya, az Egy húron vagy az Oscar-vágy című vígjátékokban – és A híres Ron Burgundy legendája című Adam McKay-filmben.

Ritkán kapott főszerepet vagy akár jelentős mellékszerepet, de epizódszerepeivel is többször kiemelkedett. Többször is jelölték Emmy-díjra a Szeretünk Raymond és a Modern család című sorozatokban nyújtott alakításáért. Játékára jellemző, hogy bár valójában csak 14 epizódban szerepelt a Modern család című Golden Globe- és többszörös Emmy-díjas sorozat 11 évadában, mégis olyan benyomást tett, mintha szinte állandó szereplő lenne. A sorozat pár hete ért véget, itt írtunk róla:

Kevin Smith a Twitteren azt írta Willardról, „annyira briliáns volt, hogy mindent megemelt, amiben csak felbukkant”. Jimmy Kimmel, akinek többször is járt a műsorában, azt írta róla, „Senki nem volt nála édesebb és viccesebb. Szerencsések vagyunk, hogy ismerhettük őt. Hiányozni fognak a látogatásai.” Steve Carell szerint is „Fred Willard volt a legviccesebb ember, akivel valaha együtt dolgoztam. Bájos, csodálatos ember volt.” Megemlékezett róla Jamie Lee Curtis is: „Milyen szerencsések voltunk mind, akik élvezhettük a tehetségét!” – írta a színésznő a Twitteren.