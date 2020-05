Kevin Mayer korábban a Disney fogyasztóiért és nemzetközi ügyeiért felelős ágazatot irányította, írja a Variety.

Mayer évek óta volt a Disneynél, ő felügyelte a Disney Plus működését is. A mostani váltás után a Tiktok vezérigazgatója lett, illetve a cég kínai anyavállalatánál, a ByteDance-nél is pozíciót kapott. Mayer a Disneynél fontos szerepet töltött be, kinevezése előtt a vállalat stratégiai ügyeivel foglalkozott, segítetta Fox felvásárlásában is. A Disney februárban megválasztott vezérigazgatója, Bob Chapek azt mondta róla

Remek munkát végzett a streaming szolgáltatások felügyelésével és bővítésével, miközben összehozta azokat a kreatív és a technológiai oldalakat, amik szükségesek voltak a Disney Plus globális elindításához.

A Disney Plus áprilisban döntötte meg saját rekordjait, amikor elérte a több, mint 50 millió feliratkozót. Mayer feladata a Tiktoknál is hasonló lesz, a ByteDance vezetője, Yiming Zhang szerint ugyanis ő "alkalmas arra, hogy kreativitásra ösztönözze a felhasználókat világszerte". Mayer nyilatkozatában "kreatív és pozitív online közösségnek" nevezte a Tiktokot, illetve azt mondta, várja az új kihívásokat. A Disneynél pedig Mayer helyét Rebecca Campbell, a Disneyland irányítója veszi át.

A Tiktok egyébként egy applikáció, amiben a javarészt fiatalabb felhasználók rövid videókat töltenek fel, amikben valamit csinálnak, például zenékre tátognak.