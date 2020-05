Márciusban mutatták be a koronavírusból kigyógyult színész legújabb filmjének, a Greyhoudnak az előzetesét, és akkor még az volt a terv, hogy májusban lesz a premier, amiből később június lett. A Sony Pictures produkciója egyelőre mégsem kerül a mozikba, hanem a féléve működő Apple TV+ streamingszolgáltatónál lesz majd látható.

A Greyhound 1942-ben, a második világháború idején játszódik, és Ernest Krause (Tom Hanks) nevű kapitányról szól, aki egy hajóhadat vezetett keresztül az Atlanti-óceán északi részén egy csomó náci tengeralattjáró kereszttüzében.

A filmben, amely C. S. Forester 1955-ben kiadott The Good Shepherd című regénye nyomán született, Stephen Graham, Rob Morgan és Elisabeth Shue is szerepel. A forgatókönyvet Tom Hanks írta, a produkciót Aaron Schneider rendezte.

