Két évvel ezelőtt Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van űrhaderőre, és 2018. decemberében alá is írta az űrhadosztály (Space Force) főparancsnokságának felállításáról szóló rendeletet. Pár hét elteltével pedig kiderült, hogy a Netflix szeretne egy sorozatot készíteni az űrhadosztályról A hivatal amerikai változatának alkotójával, Greg Danielsszel és főszereplőjével, Steve Carell-lel.

Időközben az amerikai haderő bemutatta az űrparancsnokság logóját, aminek láttán a Star Trek rajongók azonnal a szívükhöz kaptak, majd prezentálták az első fegyverüket is, amihez hasonló rendszerek máshol már évek óta használatban vannak. Pár hete végre megjelent az első előzetes a sorozathoz, ami Donald Trump űrtervét parodizálja majd. Már ez is elég ígéretesnek tűnt, de a napokban bemutatták a második trailert is, ami alapján kicsit könnyebb belőni, hogy mire számíthatunk.

A Space Force vezetőjét, Mark R. Naird tábornokot Steve Carrell alakítja, és mellette olyan színészekkel találkozhatunk, mint John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow és Don Lake.

A sorozat 2020. május 29-től lesz megtekinthető a Netflix kínálatában, és ezzel egy időben indul majd egy tízrészes podcastsorozat is Inside Joke címmel, aminek Jimmy O. Yang lesz a házigazdája.