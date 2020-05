Kétség sem férhet hozzá, hogy a Simpson család, a South Park és a Family Guy után a Rick és Morty ennek a korosztálynak a kötelező kultikus rajzfilmsorozata. Elég csak az elmúlt évek hisztériájára gondolni Pickle Ricktől a szecsuáni szósz-őrületig. Nem meglepő, hogy a készítőktől (Dan Harmon és Justin Roiland) gyakorlatilag bármit bezabálnak a stúdiók, de amíg Harmon inkább Rick és Morty-részeket gyárt, és egy-két kisebb melón kívül nem igazán gondolkozik másban, Roiland csinált egy új animációs sorozatot a Hulura. Ez a Solar Opposites, ami gyakorlitlag egy nem hivatalos Rick és Morty-spinoff, csak kevésbé eredeti, és fele annyira vicces.

A Rick és Morty rendkívül okos, eredeti humorát Harmonnak szokás tulajdonítani, de a sorozat másik alkotója, Roiland is megkerülhetetlen, aki az írói feladatok mellett a két főhős hangját adja. Rick és Morty eredeti hangja pedig a show egyik fontos eleme. Ezért is volt érdekes, hogy mit tud kezdeni Roiland az alkotótársa nélkül, és elsőre kézenfekvőnek is tűnt, hogy csinál egy tök ugyanolyan rajzfilmet a Hulura. Mert a Solar Opposites egy az egyben Rick és Morty, csak nem annyira jó.

Az alaphelyzet nagyjából annyi, hogy egy földönkívüli "család" (nem teljesen tiszta a főszereplők rokoni kapcsolata) a Földön landol, miután elpusztul a bolygójuk, és kénytelenek átmenetileg beilleszkedni, amíg Korvo (Justin Roiland) meg nem szereli az űrhajót, és elhúzhatnak erről a borzalmas, emberek lakta helyről. Nem túl eredeti koncepció, számtalan tévésorozat próbálkozott már hasonlóval, arról nem is beszélve, hogy az American Dad egy fontos eleme is éppen egy háziasított földönkívüliről szólt. Korvo és űrlénytársai aztán mindannyian a maguk elcseszett módján próbálják feldolgozni, hogy egy idegen helyen kell dekkolniuk.

7 Galéria: Solar Opposites Fotó: Hulu

Ami ismerős a Rick és Mortyból, hogy rengeteg a profán, sokkoló, korhatáros humor, viszont kevesebb a tudományos, sci-fi aspektus annak ellenére, hogy alapvetően földönkívüliek a főhősök. Itt érezni igazán Harmon hiányát, mert hiába szól úgy Korvo, mint Rick, hiába beszél úgy, mint Rick, és hiába hasonlít Rickhez a személyisége, mégsem annyira eredeti a humora. Gyakorlatilag Rick Sanchezt halljuk egy kevésbé izgalmas űrlény bőréből. Már ezen a tényen annyira nehéz túllendülni, hogy simán el tudom képzelni, hogy sokan nem is jutnak túl az első részen. Akinek mégis sikerül, annak viszont lecsúszhat még 2-3 rész egymás után, mert alapvetően nem rossz a Solar Opposites, van egy-két zseniálisan tapló vagy bizarr poén benne, csak egyszerűen nem tűnik átgondoltnak, hogy pontosan mit is akartak a készítők ezzel az egésszel. Ott van például az egész évadon átívelő melléksztori a kissrácok házi miniember-gyűjteményéről (egy kicsinyítő pisztollyal random összezsugorítanak embereket, aztán úgy tartják őket, mint a házi állatokat), ami a sorozat egyik legszórakoztatóbb része, mégis valahogy kilóg az egészből. És akkor ott van a már jól ismert tapló humor, ami Harmon triplacsavaros logikája nélkül sokszor túlzás vagy egyszerűen nem vicces.

Ettől függetlenül rosszabbul is el tud az ember tölteni nyolcszor fél órát, például megnézheti a Rick és Morty új részeit, mivel sikerült a két sorozatot egymásra engedni. Az már más kérdés, hogy egyébként az új Rick és Morty-részek is erős fáradást mutatnak, de egyelőre nem látszik, hogy a Solar Opposites hozni tudná azt a frissességet, ami kezd kiveszni az anyasorozatból. De aki szereti a Rick és Mortyt, és valami hasonlóra vágyik, az azért megtalálja a számításait a Solar Opposites-ben is.