Szibériai nomádok magyar szemmel: ingyen elérhető Török Zoltán legutóbbi filmje

Márciusban három magyar természetfilm, a Vad Szigetköz – A szárazföldi delta (2013), a Vad Kunság – A Puszta rejtett élete (2016) és a Tiltott Zóna – Harctéren a vadvilág (2017) is felkerült a Youtube-ra, míg a Vad erdők, vad bércek című film március 26-ra tervezett mozibemutatóját elhalasztották.

A videómegosztó oldalon más hazai vonatkozású természet-, illetve dokumentumfilmeket is ingyenesen meg lehet nézni, a Vad Magyarország alkotója, Török Zoltán például feltöltötte csatornájára A fehér szarvas című filmet is, aminek 2019-ben volt a premierje, és ami egy szibériai nomád család életét mutatja be. A fehér szarvas egy évvel ezelőtt a Nemzetközi Természetfilm Szemlén az úti és expedíciós film kategóriájának győztese lett.

A természetfilmes piac a vírustól függetlenül folyamatosan változik. A természetfilmek is a streamingszolgáltatásokra költöznek, ami szerintem örömteli fejlemény, hiszen így nemcsak a programigazgatók döntik el, mi juthat el a közönséghez, mivel a nézők visszajelzését nagyon pontosan és igen gyorsan lehet mérni. Ráadásul az online elérés a jelenlegi helyzetben is sokat segíthet a filmeseknek, hiszen a bemutatókat a járvány miatt sem kell elhalasztani

- nyilatkozta a Magyar Hangnak nemrég Török Zoltán, aki hozzátette, a Vadlovak című filmje kivétel lesz, ennek bemutatóját biztosan elhalasztják, hiszen azt kifejezetten a mozivászonra készítették.