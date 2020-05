Négy másodperc miatt vették le Michael Moore új filmjét a Youtube-ról

Michael Moore pár héttel ezelőtt, a Föld napja alkalmából feltöltötte saját Youtube-csatornájára Planet of the Humans című dokumentumfilmjét, amit Jeff Gibbs rendezett, és aminek ő a vezető producere. Egy hónap alatt több mint 8 millió megtekintést gyűjtött össze a film, amit már nem lehet elérni a videómegosztón, ugyanis szerzői jogokra hivatkozva eltávolították, írja a Deadline. A Planet of the Humans arról szól, hogy a megújuló energiaforrások mégsem annyira jó alternatívák, és emiatt az alkotók persze rengeteg kritikát kaptak, például hogy a film tele van csúsztatásokkal, féligazságokkal és így tovább.

A kifogásolt rész, ami miatt a Youtube levette a filmet, mindössze négy másodperces, és a 37. percnél kezdődik. A felvételen állítólag azt mutatják, hogyan bányásszák ki azokat a földfémeket, amiket a szélerőművek gyártásához használnak fel. James Gibbs szerint ezt a filmrészletet az ún. méltányos használat irányelveit szem előtt tartva vették át. Az Amerikai Egyesült Államokban például a kommentárok, a kritika, a kutatás, az oktatás és a hírek tudósítása méltányos használatnak számít, ebben az esetben a jogtulajdonos engedélye nélkül is fel lehet használni az anyagot.

Az alkotók azt állítják, az egyik olyan alapítvány képviselője tehetett ellenük panaszt, amit egy olyan szervezet támogat, aminek köze van az egyik környezetvédőhöz, akit megemlítenek a filmben. A Guardian szerint egy brit természetfotós, Toby Smith Rare Earthenware című filméből származik a részlet, ami miatt most áll a bál, és ő volt az, aki május 23-án jelezte a Youtube-nak, hogy az engedélye nélkül használták fel azt a pár másodpercet.

Nem támogatom ezt a filmet, nem értek egyet az üzenetével, nem tetszik, hogy valós tényeket hamis színben tüntetnek fel

– nyilatkozta Smith.

Moore-éknak természetesen van lehetőségük arra, hogy felvegyék a kapcsolatot azzal, aki panaszt tett ellenük, illetve a Youtube-on keresztül is rendezhetik a helyzetet. Állítólag már intézkedtek is az ügyben, és mivel szerintük nem sértettek szerzői jogot azzal, hogy felhasználták a filmrészletet, remélik, hogy a Planet of the Humans hamarosan újra elérhető lesz.