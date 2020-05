Kiderülhetnek Jeffrey Epstein mocsokságai

Ez itt ismét a Karantévé, az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalomról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

NETFLIX

Sorozatok

Snowpiercer - Mielőtt Pong Dzsunho háromszoros Oscar-díjas lett volna az Élősködőkért, volt egy próbálkozása arra, hogy sikeres legyen az Egyesült Államokban, egy angol nyelven, angol és amerikai színészekkel készített posztapokaliptikus sci-fivel. Balszerencséjére Harvey Weinstein producerrel hozta össze a sors, akinek nem tetszett a végeredmény, és mindenféle új vágásokat és egyszerűbb magyarázatokat követelt, amikor pedig ezeket nem kapta meg, nem volt hajlandó egy tisztességes forgalmazást intézni neki, bosszúból. De a Snowpiercer megtalálta a közönségét, a klímakatasztrófa után, megállás nélkül közlekedő vonaton játszódó sci-fi szuper szórakozás, és ezek szerint annyira tartós a népszerűsége, hogy meg lehet egy új formátumban is próbálkozni vele, 2020-ra ugyanis elkészült a tévésorozatra adaptált változat, amiben Daveed Diggs (Blindspotting) és Jennifer Connelly (Dark City) játsszák a főszerepeket. A sorozatot már májusban elkezdték adni az amerikai TNT csatornán, a Netflixen is már két rész elérhető belőle, hetente jönnek az új epizódok. (május 25.)

Jeffrey Epstein: Filthy Rich - Jeffrey Epstein milliárdos története az egyik legsúlyosabb dolog, ami az amerikai közéletben történt mostanában, ami Trump elnökségét nézve elég nagy szó. Epsteint tavaly nyáron tartóztatták le, miután megvádolták azzal, hogy gyakorlatilag kiskorúak szexkereskedelmén alapuló hálózatot működtetett, ez a hálózat pedig befolyásos politikai és üzleti figurákat szállított tinilányokkal. “Most utolérheti a végzet a gyereklányokból szexhálózatot építő milliárdost” - írtuk a cikkünkben még akkor, de a végzet egészen máshogy érte utol Epsteint, ugyanis a jelenlegi állás szerint felakasztotta magát a börtönben, bár a halála körül annyi kérdés merült fel, hogy sokan megkérdőjelezik az öngyilkosság tényét is. Epstein életéről, a kialakított szexhálózatról, és főleg, a már felnőtt áldozatairól készült el ez a négyrészes dokumentumfilm, amit Lisa Bryant rendezett, a producer pedig Joe Berlinger (The Ted Bundy Tapes, Paradise Lost-filmek), a true crime műfaj veteránja. (május 27.)

Space Force - Ilyen a gyorsreagálású sorozatkészítés, 2018-ban jelentette be Donald Trump amerikai elnök, hogy az Egyesült Államoknak óriási szüksége van most egy űrparancsnokságra, és nem sokkal később Greg Daniels producer (az amerikai The Office) bejelentette, hogy akkor ebből lesz is sorozat, amit már ezen a héten meg is nézhetünk. A tízrészes Space Force (kb. Űrhadosztály) azokkal az emberekkel foglalkozik, akiknek a feladatuk létrehozni ezt a hadsereget, élükön Mark R. Naird tábornokkal, akit Steve Carell alakít. Carell mellett jön dilizni John Malkovich, Lisa Kudrow, és egy rakat olyan színész is, akiket Az alelnökből vagy a Városfejlesztési osztályból is ismerhetünk. (május 29.)

Egyéb

Hannah Gadsby: Douglas - A standup világának egyik legnagyobb felzúdulása követte 2018-ban az ausztrál Hannah Gadsby Nanette című műsorát, ami komoly vitát indított el arról, hogy pontosan mit és meddig lehet standupnak tartani. A Tasmania szigetén felnőtt, leszbikus, autistaként és figyelemzavarosként diagnosztizált komikus főleg a saját életét dolgozta fel, a Netflixen megjelent felvétel viszont egy Peabody-díjat és egy Emmy-díjat is ért neki. Következő műsorának címét a kutyája adta, a Douglas anyagát már 2019-ben elkezdte turnéztatni a világon, a Nanette sikere óta teltházak előtt. (május 26.)

HBO GO

Filmek

Rocketman - “Látunk egy narancssárga ördögkosztümbe öltözött, platformcipős, csillogó kezeslábasos, a hátán bazinagy szárnyakat viselő palit, ahogy határozott léptekkel közelít a kamera felé, majd ahelyett, hogy kirobbanna a színpadra, beront egy anonim alkoholisták meetingre, és azzal nyit, hogy Elton Hercules John a neve, alkoholista, drogfüggő, szexfüggő és kompulzív vásárló. És a néző menten tudja, hogy ez nagyon nem a Bohém rapszódia lesz” - így kezdte Sixx tavaly nyáron a Rocketman című musical/életrajzi film kritikáját, és hát nagyjából ennyit elég is tudni az Elton John életét feldolgozó sztoriról. A filmet az a Dexter Fletcher rendezte, akit megkértek, hogy rázza gatyába a Bohém rapszódiát, miután annak a rendezője, Bryan Singer otthagyta a forgatást, a főszereplő pedig a Kingsman-filmek főszereplője, Taron Egerton. És ezzel a filmmel nyerte a második Oscarját Elton John is, az I'm Gonna Love Me Again című betétdalért, az elsőt egyébként Az oroszlánkirályért kapta.

Családi bunyó - A Családi bunyó megtörtént eseményeket dolgoz fel, az angliai Norwichben élő Bevis-család nem mindennapi történetét mutatja be. A börtönviselt papa és felesége pankrációban próbálták ki magukat, megalapították a brit pankrátorszövetséget, majd több gyerekükből is pankrátort neveltek. Egyikük, Paige még Amerikában, a műfaj szülőhazájában is helytállt. “Szóval a Családi bunyó egy meglepetések és kínos poénok nélküli, de szerethető film, kockázatok és mellékhatások nélkül fogyasztható akár első randin, akár a századikon, akár nagyobb gyerekekkel együtt” - írtuk a filmről kritikánkban, amiben csak azért voltunk egy kicsit csalódottak, mert a Ricky Gervais jobbkezeként megismert Stephen Merchanttől egy fokkal meredekebb poénokat is elviseltünk volna. (május 30.)

Amazon Prime

The Vast Of Night - Az elsőfilmes Andrew Patterson sci-fije az ötvenes évek Amerikájában játszódik, egészen pontosan Új-Mexikóban, ahol egy fiatal telefonközpontos lány (Sierra McCormick) és rádiós DJ (Jake Horowitz) közösen rábukkannak egy különös hangfrekvenciára, ami a film szinopszisa szerint “örökre megváltoztatja az életüket és a kisvárost, ahol élnek”. Megszakadt telefonhívások, furcsa rádiójelek, könyvtárból előásott titokzatos hangszalagok mentén halad oldschool nyomozásuk. A The Vast Of Night meglepően jó kritikákat kapott, sci-fi rajongóknak valószínűleg érdemes tenni vele egy próbát. (május 29.)

Apple+

Central Park - Két évvel ezelőtt csapott le az Apple a Bob burgerfalodája című animációs sorozat készítőire, hogy nekik is csináljanak egy hasonló humorú, felnőtteket célzó sorozatot. Ez lett a Central Park, egyelőre két évadra elosztott 26 része. Az animációs sorozat a Tillerman családról szól, akiknek a park egyszerre a munka- és a lakóhelye. Ők ugyanis afféle parkőrök, parkgondozók, akik annyira szeretik New York ikonikus zöldterületét, hogy szembe mernek szállni egy nagy szállodalánc örökösével is, aki azt tervezi, hogy egy jó nagy részen beépíti a parkot. (május 29.)

Itunes, Google Play

Ezek a filmek azok, amiket nem a streamingoldalakon, hanem a feljebb említett digitális szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni vagy kikölcsönözni.

Queen and Slim - A Queen and Slim aktuálisabb nem is lehetne: Amerikában, amíg a koronavírus el nem söpört minden más témát, szinte hetente volt napirenden a rendőri erőszak, a rendőri túlkapások témája a feketékkel szemben. A film főhősei, Queen (Jodie Turner-Smith) és Slim (Daniel Kaluuya a Tűnj el!-ből) egy étteremből tartanak hazafelé, ahol éppen először randiztak egymással. Csakhogy egy rendőr igazoltatja őket, elfajulnak az események, végül a pár önvédelemből megöli a rendőrt. Ezután azonban nem adják fel magukat, mert nem bíznak abban, hogy bárki is nekik adna igazat, hanem menekülőre fogják. (május 27.)

Mike Wallace Is Here - Mike Wallance neve Magyarországon nem ismert széles körben, de Amerikában valóságos intézmény volt. Újságíró, műsorvezető, játék show-k házigazdája, színész és médiaszemélyiség, akinek elképesztően hosszú, hét évtizednyi karrier jutott. A CBS 1968-ban debütált legendás műsorának, a 60 Minutes-nek volt vezető riportere, a világ legnagyobb hatalmú politikusaival, gazdasági szereplőivel, művészeivel készített interjúkat. Christopher Plummer már eljátszotta őt az 1999-es A bennfentes című filmben, a Mike Wallace Is Here most dokumentumfilm formájában jár utána a legendás tévés életének. (május 29.)

Kisasszonyok - Louisa May Alcott regényéből már készült egy 1994-es, nagyszerű filmváltozat, és számtalan korábbi feldolgozás is. Mégis Greta Gerwig, a Lady Bird rendezője tudott újat mondani a saját változatával. A Kisasszonyok főhősei a March lányok, akiket édesanyjuk (Laura Dern) átmenetileg egyedül nevel, mert apjuk önkéntesként a polgárháborúban harcol. A lányok mindannyian dédelgetnek valamilyen művészi ambíciót magukban. Meg (Emma Watson) a színjátszás, Jo (Saoirse Ronan) az írás, Amy (Florence Pugh) a festészet, míg Beth (Eliza Scanlen) a zene szerelmese. Mivel az 1800-as években járunk és lányokról van szó, teljesen lényegtelen, hogy ki mennyire tehetséges közülük, művészi próbálkozások helyett ugyanis a közvélekedés szerint a férjfogásra kellene koncentrálniuk. A lányoknak tehát dönteniük kell, hogy mi a fontosabb nekik. Jól férjhez menni, biztonságban élni, esetleg szerelemből házasodni, de a művészetet mindenképpen csak egyfajta hobbiként kezelni az életükben, vagy inkább hivatást találni, szembemenni az árral, és alkotóként kiteljesedni. (május 29.)

