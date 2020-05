Visszatér a nyomtatott Pesti Hírlap, de még nem napi rendszerességgel

Habár a járvány miatt egy darabig megszűnt a lap nyomtatott formája, most újra visszatér, de egyelőre csak péntekenként, írja a Pesti Hírlap.

A Milkovics Pál csehországi magyar médiavállalkozó által alapított kiadvány elég sok zökkenővel indult el év elején. Tavaly a közterület-használati bonyodalmak miatt egy kis késéssel megjelent egy nulladik szám, hogy aztán idén szintén egy kis csúszással, de végül január 30-án megjelenjen a Pesti Hírlap első száma.

Aztán a járvány miatt újra problémák adódtak, az utcai lap terjesztését a koronavírus miatt fel kellett függeszteni, a szerkesztőség online próbált tovább túlélni. A lap elindulása után két hónappal nemcsak a járvány okozott problémákat, de a Pesti Hírlap főszerkesztője, Kerényi György is azonnali hatállyal megszüntette saját munkaviszonyát, titoktartásra hivatkozva az nem derült ki, hogy miért.

Kerényi utódja végül a korábban is a szerkesztőségben dolgozó Trencséni Dávid lett, aki most a lap oldalán jelentette be, hogy a Pesti Hírlap ismét visszatér nyomtatott formában. Egyelőre nem naponta, Trencséni szerint ugyanis fontos a járványhelyzet után a fokozatos visszatérés, így

Olvasóink a következő hetekben immár rendszeresen tarthatják majd kezükben a Pesti Hírlapot – de csak péntekenként. Bár nem pótolja a napi rendszerességet, talán vigaszt jelent, hogy a korábbinál bővebb tartalommal szolgálhatunk: 16 oldal teszi színesebbé a hétvégéket.

Az első szám május 29-én jelenik meg, a budapesti kávézókban, üzletekben lehet megtalálni.