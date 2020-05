Új szereplők a médiás csúcsvezetők között, de az élen változatlanul az RTL-vezér áll

A Marketing&Média 2008 óta állítja össze a médiaiparág szempontjából legmeghatározóbb szereplők listáját. A rangsorban hagyományosan és természetesen médiatulajdonosok, médiavállalatok első emberei, ügynökségi vezetők vagy éppen nagyvállalatok marketingigazgatói szerepelnek, mert ők befolyásolják az iparág működését A Top 50 – A legbefolyásosabb emberek a magyar médiaiparban nevű rangsort a lap szerkesztőbizottsága és szerkesztőségének tagjai állítják össze szavazással, és szokott lenni hozzá egy díjátadó gála is, de ez idén a járvány miatt elmaradt, maradt a lényeg, a lista maga.

Top 50 – A legbefolyásosabb emberek a magyar médiaiparban

Vidus Gabriella (RTL Magyarország) Vaszily Miklós (TV2 Csoport) Gulyás János (Wavemaker/MRSZ) Guttengéber Csaba (Atmedia) Pavel Stanchev (TV2 Csoport) Kolosi Péter (RTL Magyarország) Varga Zoltán (Central Médiacsoport) Rékasi Tibor (Magyar Telekom) Balásy Gyula (Lounge Group) Somlói Zsolt (Mindshare)

Az ötvenes listát a koronavírus hatása még nem érte el, de a szereplők közel egyharmada így is kicserélődött. Ennek okai összetettek, személycserék a telekom- és kiadóvállalatoknál, illetve az, hogy több, korábban magánszemélyek tulajdonában álló kormányközeli médium is a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványhoz került. Ami a trendeket illeti, idén erősödtek a kereskedelmi televíziók, újra felbukkantak a főszerkesztők, és továbbra is sok a telekommunikációs vezető.

A toplista első helyezettje a tavalyi évhez hasonlóan Vidus Gabriella, az RTL Klub vezérigazgatója, a második Vaszily Miklós, a TV2 Csoport igazgatósági elnöke, a harmadik helyre pedig Gulyás János, a Wavemaker Hungary ügyvezetője került. Az első tízben az RTL és a TV2 képviselteti magát 2-2 fővel, ez jól jelzi a kereskedelmi tévék erősödését. Az RTL-vezérek dominanciája nem új keletű: az eddigi rangsorokban egyetlen alkalom kivételével mindig az ő első emberük vezette a listát (a kivételt a 2018-as év jelentette, amikor Andy Vajna, a TV2 Csoport, a Rádió 1 és a Lapcom akkori tulajdonosa végzett az első helyen).

A Marketing&Média szerint az első helyre nagy esélyes volt Vaszily Miklós, a TV2 Csoport igazgatósági elnöke is, különösen úgy, hogy bevásárolta magát az IndaMedia Csoportba. A harmadik helyezett Gulyás János a Wavemaker Hungary ügyvezetése mellett a Magyar Reklámszövetség elnöke is, a dobogóhoz ez sem volt elhanyagolható. Idén az első tízbe három új szereplő került: Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója, Balásy Gyula és Somlói Zsolt.

Ami a főszerkesztők erősödését illeti, Dull Szabolcs 2019 decembere óta az Index főszerkesztője, de egyből a lista 16. helyén debütált. Uj Péter, a 444.hu főszerkesztője a 45., Pető Péter, a 24.hu-t 2019 nyara óta vezető főszerkesztő pedig a 48.

Tovább érdekességek:

A Vodafone–UPC-fúzió eléggé felkavarta a toplistát: az új vezérigazgató, Amanda Nelson tizenötödikként debütált.

Tombor András és Habony Árpád tavaly még rendelkezett médiaipari érdekeltséggel, idén viszont már nem, így lekerültek a listáról.

Öt olyan médiapiaci szereplő van, akik 2008 óta minden top 50-es listán rajta vannak: Vidus Gabriella (RTL Klub), Kolosi Péter (RTL Klub), Somlói Zsolt (Mindshare), Málnay B. Levente (AMC Networks International) és Jonathan Cooper (OMG).

A „Top 50 – A legbefolyásosabb emberek a magyar médiaiparban” teljes lista a 2020. május 28-án megjelenő Marketing&Média kommunikációs szaklapban olvasható.